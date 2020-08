Javnosti je že dobro znano, da je Borut Jakopin s svojimi nedopustnimi izjavami, češ da so slovenski Centri za socialno delo »leglo feministk, ne*****anih zafrustriranih žensk in poženščenih beta fantkov«, vulgarno napadel zaposlene v Centrih za socialno delo, za kar se nikoli ni opravičil, ravno tako pa kot uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve ni prejel nobene kazni.

Še več, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak je omenjeni tvit celo prepoznal kot vreden širjenja in delitve, vrh Janševe vlade pa skupaj ni zmogel resnega distanciranja do primitivne žalitve socialnih delavk in delavcev, ki po svoji naravi močno presega diskreditacijo zgolj njih, ampak obenem legitimira številke družbene predsodke in šovinistično sovraštvo do žensk, še zlasti do feministk.

Na takšno govorico, ki žal manifestira mentaliteto nove oblasti, nikakor ne moremo pristati. Ker nismo doživeli opravičila in sankcij zoper uslužbenca s strani delodajalca, temveč celo tiho solidarizacijo s tistim, ki grobo napada ustavno pravico do osebnega dostojanstva, odsotnost ustrezne obsodbe razumemo kot še en korak v normalizaciji nevarnega seksističnega sovražnega govora v naši družbi, proti čemur smo se dolžni nenehno upirati. Zato vidimo v umiku Jakopina, sploh ker ne želi obžalovati svojega zapisa, edino ustrezno dejanje ustavljanja legitimacije vulgarnega mačističnega jezika, ki v Sloveniji skupaj z drugimi elementi primitivnega političnega jezika z neverjetno hitrostjo pridobiva domovinsko pravico.

Forum za demokracijo:

Božidar Flajšman

Spomenka Hribar

Dušan Keber

Vlado Miheljak

Vinko Möderndorfer

Boris A. Novak

Božo Repe

Rado Riha

Rudi Rizman

Mitja Sardoč

Božidar Slapšak

Svetlana Slapšak

Darko Štrajn

Niko Toš

Boris Vezjak