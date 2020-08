Uslužbenec ministrstva za notranje zadeve (MNZ) Borut Jakopin je zaposlene v centrih za socialno delo označil za »leglo feministk«, »zafrustriranih žensk« in »poženščenih beta fantkov«. Žaljiva oznaka se je nanašala na ravnanje delavcev CSD ob smrti 10-letnega dečka, ki je minuli teden utonil v reki Soči, ki je bilo po njegovem mnenju neustrezno.

Zapis na twitterju je dodatno pozornost vzbudil tudi zato, ker ga je na svojem računu sprva poobjavil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade (KPV) Vinko Gorenak. Ta je pozneje svojo poobjavo umaknil in za spletni portal Nova24 komentiral, da poobjava ne pomeni nujno strinjanja s prvotno objavo. »Z retvitom pa svoje sledilce opozorimo na stališče neke osebe do določenega vprašanja, čeprav se z vsebino ne strinjamo,« je navedel.

Jakopin je na MNZ sicer pooblaščen za varstvo osebnih podatkov, med svojim delom pa naj ne bi razpolagal ali dostopal do osebnih podatkov zaposlenih v CSD, kot so kasneje sporočili z MNZ. Njegov twitter profil je danes zaklenjen, torej objave niso dosegljive vsakomur, in hkrati navaja, da tvita le v svojem imenu. Sporne objave še ni nadalje komentiral.

Od Jakopinovega zapisa so se hitro oddaljili v MNZ, ostro so ga obsodili v Sindikatu centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, danes pa še v Socialni zbornici Slovenije. Včeraj so ga komentirali tudi v Inštitutu 8. marec, čigar direktorica Nika Kovač je navedla, da uradni uslužbenec z izjavo jasno sporoča, da so »ti ljudje popolnoma nevredni in popolnoma neuporabni«.

Objava »skrajno neprimerna«

»Takšni žaljivi zapisi imajo noto diskreditacije in globoko posegajo v integriteto zaposlenih,« je zapisal generalni sekretar socialne zbornice Vilko Kolbl, kjer zahtevajo umik zapisa in javno opravičilo Jakopina zaposlenim v CSD. Strokovni delavci v CSD kljub že tako težki situaciji v procesu reorganizacije in kadrovski podhranjenosti veliko prispevajo k zmanjševanju stisk ranljivih skupin državljanov, je ob tem v zapisu opomnil Kolbl. Svoje delo opravljajo z visoko stopnjo strokovnosti, odlikuje pa jih skrb za pomoč sočloveku. Ob svojem delu sledijo visokim etičnim in moralnim standardom ter empatiji za delo z ljudmi v stiski, je dodal.

Z MNZ so že včeraj sporočili, da zagovarjajo spoštljivo in dostojno komunikacijo in ocenili, da je bila konkretna objava njihovega uslužbenca skrajno neprimerna in da se od nje distancirajo. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so navedli, da obsojajo psihično, fizično in verbalno nasilje, da je takšna komunikacija neprimerna in da je na mestu opravičilo zaposlenim v CSD. Jakopinov tvit so ostro obsodili tudi V Sindikatu centrov za socialno delo Slovenije SINCE07 in varuha človekovih pravic Petra Svetino pozvali k obsodbi zapisa. Prepričani so, da gre za kršenje ustavne pravice do osebnega dostojanstva in za sovražni govor, nedostojen kogarkoli, še posebej pa visokega uslužbenca MNZ.