Bolnišnično obravnavo potrebuje 23 bolnikov s covidom-19, od tega sta dva na intenzivni negi. Iz bolnišnice so v ponedeljek odpustili eno osebo.

V Sloveniji so doslej potrdili 2272 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 129 bolnikov s covidom-19.

V Hrastniku brez novih okužb

V Hrastniku so bili v ponedeljek odvezi trije brisi, vsi so bili negativni. V tamkajšnjem domu starejših v ponedeljek novih testiranj ni bilo. V mariborskem kliničnem centru pa je umrla ena oskrbovanka doma, ki je bila okužena z novim koronavirusom, so danes sporočili s hrastniške občine.

Zaradi slabega zdravstvenega stanja pa je bila še ena oskrbovanka hospitalizirana v ljubljanskem kliničnem centru. Brise za okužbo z novim koronavirusom v domu bodo jemali po potrebi, za zdaj večji odvzemi brisov niso napovedani, so pojasnili na občini.

V domu je sicer doslej od izbruha okužbe pred mesecem dni umrlo devet oskrbovancev doma.

Trenutno je v domu aktivno okuženih 38 oskrbovancev in pet zaposlenih. So pa ozdravele štiri zaposlene v domu, ki so jim v preteklih tednih potrdili okužbo.Od izbruha okužbe 10. julija do danes so okužbo v domu potrdili pri 49 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Doslej pa so ozdraveli trije oskrbovanci in šest zaposlenih.