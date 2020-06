Nacionalna komisija za zdravje je sporočila, da je med novimi okužbami pet uvoženih iz tujine. Dan prej so zabeležili tri takšne primere. Vseh sedem lokalnih prenosov virusa so zabeležili v Pekingu.

Oblasti v kitajski prestolnici so v okviru prizadevanj za zajezitev izbruha, ki se je pojavil na tržnici Xinfadi, do nedelje opoldne testirale približno tretjino od več kot 20 milijonov prebivalcev. Od prvega primera na tržnici 11. junija je bilo na testiranju pozitivnih 311 ljudi.

Pozorni ostajajo tudi v okrožjih v okolici Pekinga. V okrožju Anxin približno 150 kilometrov od prestolnice so v soboto uvedli strogo karanteno za skoraj pol milijona ljudi. Oblasti so prebivalcem odredile, naj ostanejo doma, pri čemer so opozorile, da je epidemiološka situacija izjemno resna.

Nacionalna komisija za zdravje je poročala tudi o šestih asimptomatskih primerih. Na Kitajskem so sicer do zdaj potrdili 83.512 primerov okužbe z novim koronavirusom, število mrtvih ostaja pri 4634, poročajo tuje tiskovne agencije.