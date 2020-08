Bagarić se v Ljubljano seli kot prost igralec. Zadnji klub, za katerega je igral, je bil Široki Brijeg. Prav tako pa je zastopal tudi barve beloruskega prvoligaša Soligorsk, izraelskega prvoligaša Ashdod in hrvaškega drugoligaša NK Dugopolje. V začetku kariere pa je igral še za RNK Split ter NK Dinara Knin.

Sedemindvajsetletni Bagarić je do zdaj zbral 236 nastopov, 51-krat zatresel mrežo nasprotnika in poskrbel za 27 asistenc. Kar 193 centimetrov visok napadalec ima izkušnje tudi z igranjem v evropskih tekmovanjih, kjer je skupno zabeležil 14 nastopov.

"Vesel sem, da sem podpisal za velik klub, kot je Olimpija. Vem, v kakšen klub prihajam, in upam, da mi bo uspelo izpolniti pričakovanja trenerja ter ostalih," je Bagarić povedal ob podpisu pogodbe.

Lisakov, 22-letni branilec, v Ljubljano prihaja iz bolgarskega prvoligaša CSKA Sofija. Kot posojeni igralec je v preteklosti igral tudi za Litex Lovečč ter Botev Vraca. Levičar je tako v svoji karieri igral v prvi in drugi bolgarski ligi ter pri tem zbral 14 nastopov.

Lisakov je reprezentančni dres nosil vse od selekcij U17 do U21. Septembra 2018 pa je z dvajsetimi leti debitiral tudi v članski ekipi bolgarske reprezentance.

"Počutim se zelo dobro. Prišel sem v dober klub in novi soigralci so me lepo sprejeli. Upam, da bom v dresu Olimpije prikazal dobre predstave, si prislužil spoštovanje trenerja in tehničnega osebja ter seveda naklonjenost navijačev," je dejal.