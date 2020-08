Obrazi nevladnikov Nasta Doberlet Bučalič Zavod Socios Trbovlje

Nasta Doberlet Bučalič se je z nevladništvom prvič srečala na »polju ekološkega boja«, kot pravi. »Znameniti Lafarge Cement in njegovo onesnaževanje oziroma zastrupljanje Zasavcev, seveda s politično odobritvijo, je pomenil moj vstop v nevladniški svet,« pripoveduje.

»Na žalost smo prek ekološkega aktivizma v Zasavju zelo dobro spoznali politične zakulisne intrige tovrstnih zgodb, a po drugi strani je bilo prav poznavanje zakulisja zelo pomembno sredstvo našega boja. Ko smo enkrat uvideli ozadje povezav, ne samo v Sloveniji, ampak celo v širšem meddržavnem prostoru, in vplivne ljudi, ki so gradili ta sistem kot anonimneži, takrat smo začeli pridobivati na svoji moči: ko so ljudje, ki so bili vpleteni, ugotovili, da so razkrinkani, da niso nedotakljivi. Nevladne organizacije zmorejo in morajo razkrinkati umazana ozadja, zakulisne intrige in politične spletke. To je naša moč,« je prepričana Nasta Doberlet Bučalič.

Nič ne gre z danes na jutri »Delovanje v Eko krogu v boju proti Lafarge Cementu smo razporedili tako, da smo ustanavljali tudi lokalne odbore. Postala sem predsednica Civilne iniciative za prihodnost Trbovelj, saj je bilo taktično pomembno, da ljudi ozaveščamo na zelo lokalni ravni. Veste, Eko krog je iz Zagorja in Trboveljčani so verjeli, da nam Zagorjani, se pravi tamkajšnji ekološki aktivisti, škodujejo, ker nam ne privoščijo gospodarskega vzpona. Gospodarskega vzpona ob sežiganju odpadkov! V kraju je to pač pomenilo prihod denarja, čeprav gre v resnici za drobtinice, ki jih veliki zaslužkarji trosijo v lokalno skupnost prek simboličnih sponzorstev in donatorstev, s čimer ustvarjajo vtis o povezanosti z lokalnim okoljem in pozitivnem vplivu na kakovost življenja,« pripoveduje Nasta Doberlet Bučalič. »Takrat smo se odločili za strategijo, da nekdo, ki je Trboveljčan, skuša ozaveščati someščane o dogajanju na ravni občine. S tem smo želeli doseči, da se ljudje med seboj ne bi doživljali kot sovražnike, saj to tistim v ozadju zelo koristi,« pojasnjuje Nasta Doberlet Bučalič, nato pa zavzdihne: »Ampak to so bila leta, veste, nič ne gre z danes na jutri. Trajalo je leta, res leta, celo desetletje, da nam je uspelo. In sedaj lahko govorimo, da je tudi v Trbovljah ekološka zavest na precej zavidljivi ravni, kar smo lahko videli v boju proti elektrofiltrskemu pepelu. Nočete odpadkov? Ha! Pa dobite novo pošiljko! Ampak zdaj so ljudje že bolj aktivni, lokalno prebivalstvo je ozaveščeno. Šlo je postopno, a zanesljivo.« Leta 2013 je Nasta Doberlet Bučalič v Trbovlju ustanovila Zavod Socios. »Kot profesorica sociologije poznam svoj prostor in vidim primanjkljaje na področju kulturnega in socialnega kapitala. Zdelo se mi je, da lahko ta primanjkljaj v okviru nevladne organizacije vsaj delno zapolnimo. Zavod se je rodil iz potrebe, da ljudi opremimo z veščinami in spretnostmi, ki jih potrebujejo, z znanjem v najširšem pomenu. Izvajamo različne programe, s katerimi želimo širiti obzorja in ljudi povezovati, ne zgolj v okviru občine, regije, ampak tudi v smislu evropske identitete.«

Vlagati v mlade V Zavodu Socios ogromno svojega časa posvetijo mladim. »Veliko delamo na področju preventive v povezavi z zlorabo drog, ki je na našem območju velik problem zaradi neperspektivnosti okolja, tudi brezposelnost je precej visoka … Poleg tega skušamo pri mladih razvijati ekološko odgovorno zavest, spreminjati življenjski stil na način, da nadzorujejo potrošniški apetit po še in še, kar na drugi strani pomeni kopičenje odpadkov, ki jih nihče noče. Pri ekoloških programih gre za temeljito spremembo načina življenja. Mlajši kot so otroci, bolj so na to pripravljeni. In ti otroci nato vplivajo na svoje starše, kar je zelo fino,« poudarja Nasta Doberlet Bučalič. Pomemben segment delovanja zavoda Socios je evropsko povezovanje. »Srednješolce vsako leto odpeljemo v Bruselj, kjer spoznajo delovanje evropskega parlamenta. Lahko igrajo igro evropskega poslanca, ki je izredno dobra delavnica, zelo interaktivna. Udeleženci se spremenijo v evropske poslance in tako vidijo, kako se je včasih težko odločati in pogajati in kako so kompromisi neizogibni. Zdaj smo zaradi zdravstvene krize prisiljeni delati na drugačen način, kar je posebej za nas, sociologe, ki se zavedamo pomembnosti osebnega stika, velikanski izziv. Nismo se še povsem našli, a na srečo smo vsi v ekipi zelo fleksibilni in strokovni. Narava nas disciplinira, človeštvo pa kar trmasto naprej. Ugotavljam, da so ljudje zdaj še bolj egoistični in individualistični kot prej. Vsak za svojo masko, samo oči sijejo ven, smo kar prestrašena, nepovezana družba. Težko je najti pravo mero in izzivov za prihodnost je ogromno. Svet se bo moral zelo spremeniti in graditi moramo na mladih. Tam je še prožnost, tam je upanje,« pravi Nasta Doberlet Bučalič.

Zavod Socios Trbovlje Nikoli ne prenehajte z opozarjanjem na družbene izzive, ki jih opažate. Sistemski problem? Konkretna, osebna, individualna težava? Pobuda? Razmišljanje? Obrnite se na Zavod Socios Trbovlje! Pomembno je, da se povezujemo. To prinaša nove vpoglede, predvsem pa ideje in spodbude za uspešno aktivno državljanstvo. Oglasite se lahko tudi v primeru, če ste se znašli v birokratski ali institucionalni zagati, če se utapljate v pravnih normah, ki jih ne razumete in ki krojijo vaše življenje na način, ki ga ne znate obvladati. Pri Sociosu zagotavljajo, da gredo v konkretnih primerih z vami tudi na teren. »Pomagamo ali spodbujamo ljudi v odnosu do inštitucij, včasih gremo tudi kot spremljevalci na konkretne pogovore, še večkrat posredujemo v komunikaciji, da sploh steče.« Včasih so lahko rešitve zelo enostavne in hitre, le spregovoriti je treba. S pobudami na plan!