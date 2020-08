Morikawa je šele drugič v karieri nastopil na enem od štirih največjih turnirjev v golfu in z eaglom na šestnajsti luknji prišel do 64 udarcev, ki so ga pripeljali do skupnega izida 267 oziroma dveh udarcev manj kot Američan Dustin Johnson in Anglež Paul Casey. "Neverjetno. To je bil moj cilj vse življenje. Kot otrok sem gledal te turnirje, vse te fante, s katerimi sem zdaj igral ... Sploh ne morem verjeti, da sem res zmagal," je dejal Morikawa, trenutno dvanajsti igralec sveta.

"Še toliko lepše je, ker sem zmagal na domačem pragu. Bil sem zbran vseh osemnajst lukenj, nisem se veliko oziral na rezultate, temveč sem igral svojo igro," je dodal zmagovalec, doma iz Los Angelesa, v šolo pa je hodil na Berkeley v San Francisco.

Potem ko zadnji dan tekmovanja ni izgubil udarca, je odločilni premik po razpredelnici naredil na 16. luknji. Na kratkem paru 4 je s prvim udarcem zadel zelenico in nato potopil putt za eagla. Za njim so se zvrstili številni znani golfisti, ki so imeli na stavnicah precej več možnosti za zmago - Jason Day, Matthew Wolff, Bryson DeChambeau, Tony Finau in Scottie Scheffler.

Pred zadnjim krogom je bilo deset igralcev v igri za zmago oziroma na razmaku treh udarcev. Med njimi je bil tudi zmagovalec zadnjih dveh prvenstev PGA Američan Brooks Koepka, ki pa je v nedeljo odigral 74 udarcev in tako izpustil priložnost, da bi postal prvi igralec v zgodovini turnirja s tremi zaporednimi zmagami.

Brez vidnega uspeha sta ostala tudi Tiger Woods in eden od glavnih favoritov Rory McIlroy. Woods je zadnji dan sicer odigral najboljši krog (67), vendar je zasedel šele 37. mesto, McIlroy pa je v nedeljo igral 68 in bil na koncu triintrideseti.

Zaradi pandemije novega koronavirusa je bil to šele prvi 'major' sezone in prvi veliki turnir po več kot enem letu. Letos je namreč odpadel The Open oziroma odprto prvenstvo Velike Britanije, preostala dva turnirja pa sta bila prestavljena; US Open na september, masters v Augusti pa na november.