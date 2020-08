Drugi blok JEK: Dobra stara politika izvršenih dejstev

Četudi naj bi slovenska vlada, katera koli pač že to bo, sprejela jedrsko odločitev šele okrog leta 2027, je vse več signalov, da se bo to zgodilo mnogo prej. Neuradno je, tako se zdi, odločitev na najvišji ravni pravzaprav že sprejeta. Drugi blok jedrske elektrarne v Krškem se je znašel med 187 pomembnimi projekti naše države, ki naj bi jih po napovedih okoljskega ministra Andreja Vizjaka začeli uresničevati v najkrajšem možnem času. Že v naslednjem mesecu naj bi ministrstvo za infrastrukturo pripravilo vse potrebno za začetek umeščanja tega objekta v prostor. Vprašanje, ali bi se država in investitor, državna Gen energija, sploh ubadala z dolgotrajnim in dragim procesom prostorskega umeščanja, če v ozadju ne bi stala resna namera po uresničitvi tega nedvomno pomembnega projekta, je bolj kot ne retorično.