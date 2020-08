Po mnenju Levice so takšni dogodki neposredna posledica spletnega ustrahovanja in groženj, ki jih vsakodnevno širijo podporniki Janeza Janše tako na družbenih omrežjih kot v medijih, ki jih usmerja SDS. "Namesto da bi predstavniki oblasti takšna dejanja obsodili in ustrezno ukrepali proti tistim, ki širijo sovražni govor, ga pogosto celo sami spodbujajo in delijo med svoje privržence. Zato je samo še vprašanje časa, kdaj bo netenje političnega sovraštva pripeljalo do še hujših fizičnih obračunov," so opozorili. Poudarili so, da obsojajo vsakršno nasilje in želje po omejevanju ustavne pravice do izražanja mnenja ter svobode zbiranja.

Televizija Slovenija je namreč na Odmevih v petek poročala o prerivanju, do katerega je prišlo med njihovim snemanjem izjave uslužbenca Zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta.