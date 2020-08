Gale v ovadbi Počivalšku in Rumpfu očita, da sta podjetje Hmezad TMT neupravičeno favorizirala in tako kršila predpise, državo pa oškodovala za več milijonov evrov, ker nista poiskala boljše ponudbe.

Podjetje Hmezad TMT se po navedbah POP TV primarno ukvarja s transportom in gradbenimi deli ter ni vpisano v register dejavnosti agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Zavod za blagovne rezerve pa je z njimi sklenil posel v višini 11 milijonov evrov za dobavo 20 milijonov mask.

Gale zatrjuje, da so na zavodu za blagovne rezerve ponudbe drugih, preverjenih ponudnikov, zavračali. Poleg tega, da so Hmezadu TMT tudi neupravičeno podaljševali rok dobave – ki se ga kar dvakrat ni držal – in se ob tem sklicevali na nejasnosti glede standardov in papirjev.

»Prvotna pogodba je bila podpisana 3. aprila, 15. april je bil rok dobave. Kmalu se je izvedelo, da to ne bo možno in se je rok podaljšal do 30. aprila. Do takrat so dobavili samo dva milijona mask, ki pa so bile takrat ocenjene kot neustrezne,« je za televizijo dejal Gale.

Počivalšek ovadbe ne komentira

V ovadbi Gale navaja, da bi moral zavod za blagovne rezerve Hmezad TMT takoj pozvati, naj izpolni svoje dolžnosti. A so to storili šele čez en teden in podjetju postavili nov osemdnevni rok, ki pa ga Hmezad TMT prav tako ni izpolnil. Nato so po navedbah Galeta 22. maja »ugasnjeno pogodbo oživili z aneksom«, pri tem pa so se sklicevali na nejasnosti glede standardov in papirjev.

Preko tega aneksa je sicer zavod za blagovne rezerve ceno znižal za štiri cente na približno 63 centov na masko z DDV. Gale zatrjuje, da bi morala biti cena glede na razmere, ki so maja veljale na trgu zaščitne opreme, bistveno nižja.

Počivalšek za POP TV ovadbe ni želel komentirati, ker je še ni prebral. Na zavodu za blagovne rezerve pa so za televizijo dejali, da so to »odločitve in aktivnosti Galeta, ki da so skladne z njegovim načinom delovanja v zadnjem obdobju in jih ne morejo komentirati«.