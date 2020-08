Tej vladi tudi kultura ni pomembna, ker nam vladajo nekulturni ljudje. To utemeljujem s primerom Avstrije, ki pomagala svojim 15.000 kulturnikom v drugi polovici leta s kar 90 milijoni evrov. Ne poznam primerljivih podatkov na naši strani, a pomembno je, da Avstrijci ne bodo kulturnikov pustili na cedilu in tudi njim stojijo ob strani v času koronavirusa. Pika na i pa je bil sploh zapis evropske poslanke Romane Tomc (SDS) na njenem blogu, da je »slovenska kultura naše bogastvo, ki ga moramo skrbno varovati in tudi finančno podpirati, če je treba«. Prav ste prebrali – če je treba! Toliko o vrednosti kulture pri nas, ki je temelj vsakega naroda.

Najbolj na udaru pri nas so starejši ljudje, zlasti v domovih za ostarele, ki jih bolj ubija žalost in odnos države do njih kot pa sam koronavirus. Tu je vlada padla na celi črti zaradi podcenjujočega in neetičnega odnosa do njih. Ljudje ne zaupajo stroki, ki je politično vodena in zavajajoča. Zanimivo, kako vlada dnevno vceplja ljudem strah in anticipira nove nevarnosti. Najprej je bil govor o pandemiji na splošno in možnem drugem valu jeseni. Potem se je to stopnjevalo v prvi in zagotovo drugi val. Zdaj pa poslušamo, da jeseni prihaja drugi, še hujši val. Mar ne bi mogli ljudem razložiti, da kljub sedanji dobri epidemiološki sliki lahko pričakujemo jeseni še nove primere okužb, kar pa ne bo nikakršen problem, saj to strokovno in učinkovito obvladujemo?

Menim, da tudi če ne bo objektivne nevarnosti novih okužb, si bo vlada že kaj izmislila, da bi krizne razmere še kar trajale. Sedaj vlada obvladuje tudi statistični urad, kar pomeni, da bo ta urad v bodoče in za nazaj vse Janševe in tudi trditve vlade, ki niso v skladu z dejstvi, priredil v škodo dejstev. To bo neke vrste novo »ministrstvo resnice«. Ko smo že pri statistiki: vsak osmi Slovenec živi pod pragom revščine in je verjetno komaj čakal na turistične bone, to deljenje bonbončkov po uravnilovki. Kakšen populizem. Dogodki jeseni 2012, ko so potekali po Sloveniji množični protesti proti takratni drugi Janševi vladi (v Ljubljani so se s Kongresnega trga selili na Trg republike in pred parlament), so Janši živo pred očmi. Zato je jasno, zakaj oblast zbiranja ljudi na javnih mestih ni dovoljevala. Na koncu je bilo že risanje s kredo po tleh sankcionirano. Oblastnike je bilo strah ljudstva, ogradili so se z železnimi ograjami, ki so onemogočale dostop do parlamenta, in s policisti v bojni opravi, kar je živo neskladje z mirnimi protestniki.

Vsi restriktivni ukrepi avtoritarnih oblasti se vedno uveljavljajo zelo hitro, ukinjajo pa zelo počasi, če sploh. Na določeni časovni točki pa tudi to ne pomaga, ko ljudem prekipi. Duh uporništva je v teh krajih prisoten že od nekdaj. Protestniki bodo enkrat pustili kolesa doma in prišli zelo pred parlament in oblastniki bodo videli tisto, kar ves čas ignorirajo, pred čemer si zatiskajo oči in česar niso hoteli – ljudstva pod oknom.

Rudi Volk, Ljubljana