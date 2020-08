Kako pa vi potujete skozi čas?

Zgodilo se je tako davno, da včasih ne vem več, ali je bilo res ali pa se mi samo zdi, da se je zgodilo. Hm, mogoče je, da me je spomin zapeljal in zavedel. Kakorkoli že, pred mnogimi leti smo v Varšavi gostovali na plesnem festivalu. Lilo je kot iz vseh škafov tega sveta. Bili smo lačni in smo pred delom zavili v restavracijo na kosilo. Pojedli smo glavno jed, sledila je čik pavza. Zgrbljeni v dve gubi smo šli ven iz restavracije in pod ozko streho kadili, šklepetali in gledali skozi steklo ljudi v restavraciji. Kako jejo, pijejo, se pogovarjajo. In kadijo. Skoraj me je zadela kap. To je bil čas, ko so pri nas uvedli ukrep, da se v zaprtih prostorih ne sme kaditi.