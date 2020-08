Revizijo primerov naj opravijo ustrezno strokovno usposobljeni policisti, ki s posamezno zadevo niso "okuženi" oziroma zanje niso podane okoliščine, ki bi vzbujale dvom v njihovo nepristranskost, je po navedbah medija v dokumentu Usmeritve in obvezna navodila zapisal minister Hojs, sicer iz kvote SDS. Revizijo zahteva za točno določene kriminalistične preiskave, ki se očitno niso zaključile po željah njegove politične stranke. Kaj takšnega v policiji še niso doživeli in so nad navodili šokirani, piše portal in dodaja še navedbe svojih virov, da je invazija politike na NPU nepopisna, največja vladna stranka pa da si je povsem podredila policijo.

Opozicija je v odzivih kritična. Kot je na Twitterju zapisal predsednik LMŠ Marjan Šarec, so na začetku poti vrgli kompas stran in zdaj na poti proti cilju ubirajo čudne smeri. »Zaplezali so se. Popolna zloraba oblasti za lastne namene. Knovs in odbor za notranje zadeve bosta v prihodnje očitno imela še veliko dela,« je dodal Šarec.

SD o grobem in nedopustnem posegu v neodvisnost policije

Nove obvezne usmeritve, ki naj bi jih minister za notranje zadeve v nepreklicnem odstopu odredil generalnemu direktorju policije, so po mnenju Socialnih demokratov grob in nedopusten poseg v neodvisnost policije in državnega tožilstva. Še posebej nevarna je po mnenju SD zahtevana revizija z vidika posega v neodvisnost dela tožilstva, saj je državni tožilec »dominus litis« (gospodar) predkazenskega postopka že po samem zakonu o kazenskem postopku, podrobno pa ureja njegovo vlogo v odnosu do policije uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin. »Žal serija dejanj vlade Janeza Janše, od sistematičnih pritiskov do nesprejemljivih kadrovanj v neodvisnih institucijah države, potrjujejo zaskrbljujočo in nevarno tezo, da si skuša SDS podrediti organe pregona in represivni aparat države, ter neodvisno in strokovno pravosodje usmerjati glede na osebne in politične preference Janeza Janše,« je ravnanje ministra komentiral podpredsednik SD Matjaž Nemec.

Po mnenju SD pa je minister s svojim ravnanjem kot kaže grobo in nedopustno prekoračil pooblastila, ki mu jih daje zakon o organiziranosti in delu policije, ki v 4. členu jasno zapoveduje, da »pristojnosti ministra iz petega odstavka tega člena ne veljajo za policijske postopke, katerih usmerjanje je na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, prevzel pristojni državni tožilec«.

SAB v odzivu na Twitterju poziva, naj minister, ki je že podal odstopno izjavo, dejansko odstopi. »Nedopustna praksa se nadaljuje; na začetku so eni pomagali pri nabavi mask in logistike, sedaj kontrolirajo in usmerjajo delo policije! Razumi, kdor more,« so zapisali.