Minister Logar in ministrica Pivec si ne delita zgolj talenta za sprožanje afer, ampak po novem tudi kozarec vina. »Dva. Pivca. #dopustDoma #vinskadezela,« je zunanji minister zapisal ob fotografijah, na katerih ga vidimo s podpredsednico vlade. Na eni izmed njih je tudi račun za dva kozarca vina, s katerim posmehljivo naslavlja korupcijske očitke, ki jih je predsednica stranke DeSUS obljubila razčistiti po dopustu. Prej ji ni bilo treba, saj njun šef, predsednik vlade Janez Janša pravi: »Od članov vlade se enako kot povsod drugod v normalnem svetu pričakuje, da bodo promovirali domača podjetja, podjetnike in kmete, njihove izdelke in destinacije. Čim več, tem bolje.«

»Ministrica je sicer dejala, da bo vse pojasnila po vrnitvi z dopusta, tudi morda poneverjene in popravljane račune. Vmes pa se je na dopustu odločila za instagramske vinjete s pomočjo ministra Anžeta Logarja, ki je na lokaciji vinske kleti Puklavec pri Ormožu ob kozarcu rujnega kolegialno ugotavljal, da sta se našla dva pivca,« je objavo komentiral filozof in družbeni kritik Boris Vezjak in pristavil: »In ne zgolj to, enako solidarno je ponosno pokazal račun z vsemi prikritimi podatki, kar zadeva zneske – kakor da bi se rogal javnosti, ki pričakuje pojasnila glede spornih ravnanj ministrice glede naknadnih sprememb hotelskega računa v Izoli. Ministrica je zgodbo delila na Facebooku.«

Pravijo, da je v vinu resnica, dopusta je pa tudi enkrat konec. Po prihodu nazaj na delovno mesto se bo morala kmetijska ministrica med drugim že v petek zagovarjati pred poslansko skupino svoje stranke, ki od nje zahteva konkretna pojasnila in dokumentacijo v povezavi z obiskom podjetja Vinakras d.o.o. in občine Izola.