O politiki in morali: Kako ponosno to zveni!

Kakšna izkazila imam, da bi sploh smel pisati o politiki in nemorali? Skoraj nobenih. Iz vseh strank, v katerih sem se znašel – Tomšičeve SDSS, Plutovih Zelenih, nazadnje Ruplovih Demokratov – sem izstopil, preden so me utegnili sami napoditi. To pomeni, da nisem nikjer dozorel do te mere, da bi se v meni izvršilo zlitje zaznave, nazora in morale. (»Tale otrok, ki prosjači, je cigansko dete. Cigani kradejo, lažejo, uši imajo. Prav je, da mu nič ne dam, itak bo to zapil njegov malopriden oče, če ga sploh ima…«)