Aleksandra Pivec pojasnila, zakaj je izgubila živce. Mi pa komentiramo.

Kmetijska ministrica in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec (AP) je, čeprav je na dopustu in je napovedala, da bo svoj družinski izletniški turizem na Obali komentirala šele, ko se vrne v službo, sinoči na svojo facebook stran le obesila nekakšna pojasnila. Njeni PR-svetovalci, ki jih nima malo, so za ta sestavek, v katerem mrgoli netočnih trditev, potrebovali natanko štirinajst dni.