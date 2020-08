Po skoraj petih mesecih premora se bo danes nadaljevalo tekmovanje v nogometni ligi prvakov. V igri za naslov evropskega prvaka je ostalo še 12 klubov. Preden se bodo nogometaši preselili v mehurček v Lizboni, kjer bodo na dveh stadionih v portugalski prestolnici odigrali zaključni turnir od četrtfinala naprej s po eno tekmo, bodo danes in jutri še štiri povratne tekme osmine finala. Prva para četrtfinala zaključnega turnirja v Lizboni sta Alatanta – PSG (12. avgusta) in Leipzig – Atletico Madrid (13. avgusta). Preostala dva bosta znana po povratnih tekmah osmine finala. Današnji večer bo še posebno razburljiv s tekmama Lyon – Juventus (prva tekma 0:1) in Manchester City – Real Madrid (2:1), jutri bosta še dvoboja Barcelona – Napoli (1:1) in Bayern – Chelsea (3:0).

Juventus – Lyon Za italijanske klube je najpomembnejša lovorika naslov državnega prvaka. Juventus ima nad njegovim osvajanjem pravi monopol v zadnjem desetletju, ko je bil najboljši devetkrat zapored. Tako se je lahko povsem posvetil uspehu v Evropi, za katerega je bila posebej sestavljena sedanja ekipa z Ronaldom na čelu. Zadnji naslov evropskega prvaka je osvojil pred 24 leti, ko je v Rimu po enajstmetrovkah premagal Ajax. Po žrebu parov osmine finala je kazalo, da ima Juventus avtocesto do četrtfinala, a je prva tekma v Lyonu spremenila razmerja. Juventus je pred zahtevno nalogo, saj bo moral nadoknaditi zaostanek 0:1. Izjemen adut je Cristiano Ronaldo, ki je lačen osvajanja lovorik, zato bo naredil vse, da za seboj potegne soigralce in skuša osvojiti ligo prvakov še s tretjim klubom, potem ko je Evropo pokoril z Manchestrom Unitedom in Realom Madrid. Prednost Juventusa je, da je v tekmovalnem ritmu, vendar je za njim naporen ritem velikega števila tekem v mesecu dni. Trener Maurizo Sarri na zadnjih tekmah serie A, ko je bil naslov prvaka že zagotovljen, ni igral z najboljšimi. Tako je spočil nosilce in se izognil morebitnim poškodbam. »Za napredovanje bomo morali odigrati popolno tekmo. Lyon je s tremi branilci v zadnji vrsti razvil popolno obrambo. Nastop Dybale je odvisen od odločitve zdravniške službe,« je izpostavil Maurizio Sarri. V Italiji se pojavljajo ugibanja, da je prihodnost Sarrija na klopi Juventusa odvisna od izkupička v ligi prvakov, a strastni kadilec pravi, da se za prihodnost ne boji, ker v vodstvu kluba niso amaterji. Francoska liga je edina med petimi velikimi v Evropi, ki ni nadaljevala tekmovanja. Lyon ima od marca v nogah le eno tekmovalno tekmo, ko je v finalu francoskega ligaškega pokala namučil PSG in izgubil šele po enajstmetrovkah. S tem je izgubil eno od možnosti, da bi si priigral nastop v Evropi. Ker je bil Lyon v prvenstvu šele sedmi, bo prihodnjo sezono igral v Evropi le, če bo osvojil ligo prvakov. Prednost Lyona je, da ni pod takšnim bremenom uspeha kot Juventus. Francozi stavijo na telesno moč in hitrost, s čimer so Italijanom povzročali velike težave na prvi tekmi. Izid 1:0 je za njih zelo ugoden. Če bi dosegli zadetek v gosteh, bi bili blizu četrtfinala, saj bi morali Torinčani zmagati z dvema goloma razlike. Juventus je sicer na šestih medsebojnih tekmah štirikrat premagal Lyon, vendar nikoli z več kot golom razlike. Le na dveh od šestih tekem tudi ni prejel gola. Nasploh je veliko dvomov o obrambi Juventusa pod Sarrijem, saj je v letošnji sezoni prejela kar 40 golov.