Branko Veršič, športni direktor Nogometnega kluba Celje: V Evropi si želimo vsaj šest tekem

Branko Veršič se je v vlogi športnega direktorja podpisal pod naslov državnega prvaka v nogometu s Celjem. Rojeni Mariborčan, ki že 25 let živi na Ptuju, prihaja iz košarke. V ptujski Dravi je bil predsednik in trener, ko je klub iz tretje lige pripeljal v drugo, je pa tudi strasten kolesar. Za njegov vstop v nogomet sta pomembna dva dogodka. Na dopustu na Korčuli je spoznal Dušana Kosića, tedaj še prvoligaškega igralca, in postala sta družinska prijatelja. Podjetje Ahac iz Šentjurja, v katerem je zaposlen že 18 let (vodja prodaje), je za Cinkarno drugi največji pokrovitelj NK Celje. V klubu je začel delovati 1. julija 2017, ko so ga zapustili ukrajinski vlagatelji in je za njimi ostal dolg.