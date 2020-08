Inter in Getafe sta na nevtralnem prizorišču v Gelsenkirchnu odigrala prvo in tudi edino tekmo osmino finala lige Evropa. Vloga papirnatega favorita je pripadla novim italijanskim podprvakom, medtem ko je španski predstavnik stavil na podobno presenečenje, kot mu je uspelo v šestnajstimi finala z izločitvijo lanskega polfinalista lige prvakov Ajaxa

Ni veliko manjkalo, da bi ga v uvodnih minutah pripravili tudi proti Milančanom. Za prvi strel proti vratom tekmeca so Madridčani potreboval vsega dve minuti, zgodnje vodstvo po nevarnem strelu Jaima Mate z glavo pa je z obrambo preprečil Samir Handanović. S poletno igro v napadu in agresivno v obrambi so nogometaši Getafeja dobršen del polčasa narekovali ritem na igrišču, da jim začenja pojenjati sapa, pa je postalo jasno po dveh nevarnejših strelih Lautara Martineza v razmiku treh minut. Tehtnica se je na stran Interja dokončno prevesila v 33. minuti, ko ga je vodstvo popeljal Romelu Lukaku. Belgijec je zadel še na osmi tekmi lige Evropa zapovrstjo, kar je pred tem leta 2005 uspelo le še nekdanjemu angleškemu reprezentantu Alanu Shearerju.

Najlepša priložnost, da izenači in se vrne v igro, se je Getafeju ponudila v 76. minuti. Po igranju Diega Godina z roko v lastnem kazenskem prostoru, je najstrožjo kazen izvajal Jorge Molina, a žogo poslal mino Handanovićevih vrat. Le tri minute pozneje je bil na drugi strani igrišča podobno nezbran Romelu Lukaku, njegovo napako pa je nato v 83. minuti popravil Christian Eriksen, ki je povišal na končnih 2:0 in potrdil uvrstitev črno-modrih v četrtfinale.

Nastop med osem najboljših ekip v letošnji sezoni evropske lige so si zagotovili še nogometaši Köbenhavna, ki so bili s 3:0 boljši od turškega Basaksehirja, Šahtar je odpravil Wolfsburg s 3:0, Manchester United pa je na Old Traffordu ugnal Linz z 2:1.

Jutri so na sporedu še tekme Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers, Sevilla - Roma, Basel - Eintracht Frankfurt in Wolverhampton - Olympiacos.