»Potrebna je mednarodna, odprta in transparentna preiskava, da stvari ne bi ostale skrite in da ne bi bilo dvomov,« je ob koncu obiska v libanonski prestolnici povedal Macron po poročanju tujih tiskovnih agencij. »Mednarodna preiskava je po njegovih besedah "vprašanje zaupanja«. »Zato sem libanonske oblasti pozval, naj odgovorijo na to močno in legitimno zahtevo,« je še povedal.

Ob tem je napovedal, da bodo v prihodnjih dneh pripravili mednarodno konferenco v podporo Bejrutu in libanonskemu ljudstvu, da bi mobilizirali »mednarodno financiranje s strani Evropejcev, Američanov, vseh držav v regiji in širše, da bi zagotovili zdravila in hrano«.

Macron se je zavzel, da bi pomoč koordinirali Združeni narodi in Svetovna banka. Tako bi zagotovili, da bi pomoč prišla neposredno do ljudi in organizacij, ki delujejo na terenu, je dejal. Od libanonskih voditeljev pa je zahteval temeljito spremembo, da bi izšli iz politične in gospodarske slepe ulice. »Zdaj je čas odgovornosti za Libanon in njegove voditelje,« je francoski predsednik poudaril po poročanju agencij.

Po njegovih besedah mora ta država izvesti ključne reforme na področjih elektrike in bančništva v mednarodnem okviru. Brez reform in ukrepanja proti korupciji bi lahko Libanonu v nekaj mesecih začelo zmanjkovati goriva in hrane, je posvaril. »To bo napaka tistih, ki nočejo ukrepati danes,« je poudaril.

Pogovore z libanonskim predsednikom Michelom Aounom, premierjem Hassanom Diabom in drugimi libanonskimi voditelji je označil za iskrene in neposredne. Napovedal je, da bo Libanon znova obiska 1. septembra, da bi skupaj pregledali napredek.

Macron je prvi tuji voditelj, ki je obiskal Libanon po torkovih eksplozijah v Bejrutu, ki sta zahtevali najmanj 137 življenj, najmanj 5000 ljudi pa je ranjenih. Več deset jih še pogrešajo. Eksploziji sta državo udarili v času velike gospodarske krize, pri čemer na političnem prizorišču vlada velika razdeljenost.