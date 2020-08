Prva poročila govorijo o dveh eksplozijah, prvi, manjši, in nato uničujoči, katere odjek je bilo slišati celo na Cipru. Na amaterskih videoposnetkih so pred drugo eksplozijo vidni obarvani bliski v temnem dimu, ki se je valil nad bejrutskim pristaniščem. To pritrjuje teoriji o požaru v skladiščih s pirotehniko, ki naj bi nato zajel predel, kjer so oblasti brez pravega varnostnega nadzora že leta hranile zaplenjene snovi, zlasti kar 2750 metričnih ton amonijevega nitrata, ki se uporablja kot gnojilo, služi pa tudi za izdelavo bomb. Ameriški strokovnjak za razstreliva Anthony May je za CNN sodeč po barvi dima ocenil, da so bile prisotne tudi druge snovi, morda eksploziv, kakršen se uporablja v vojaške namene.

Več kot trideset nesreč z amonijevim nitratom, najhujša v ZDA Eksplozije amonijevega nitrata so v preteklosti že povzročile več smrtonosnih industrijskih nesreč, tudi najhujšo v zgodovini v ZDA. Leta 1947 je ladja, natovorjena z amonijevim nitratom, eksplodirala v pristanišču Texas Cityja pri Houstonu, umrlo pa je 581 ljudi. Še prej, leta 1916, je požar v tovarni streliva v britanskem Favershamu 75 kilometrov zahodno od Londona zajel uskladiščenih 700 ton amonijevega nitrata. Dogodek so označili za »najhujšo nesrečo v britanski zgodovini industrije eksploziva«, umrlo je 115 ljudi. Od tedaj so našteli vsaj trideset tovrstnih incidentov v več državah, zadnjega pred bejrutskim leta 2015 na Kitajskem. Požar v pristaniškem mestu Tianjin jugovzhodno od Pekinga je v skladišču nitroceluloze sprožila avgustovska vročina. V manj kot uri se je razširil na uskladiščenih 800 ton aluminijevega nitrata, v eksploziji pa je umrlo 173 ljudi.