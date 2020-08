Florjan Bartol: Menedžer mora najprej predvsem poskrbeti za kontekst. Ekipa mora razumeti, kaj želimo doseči in kaj so visokonivojski cilji ekipe oziroma podjetja. Nato je njegova vloga, da ekipo podpira, torej odstranjuje birokratske ovire in pridobi potrebna sredstva, da lahko ekipa svoje delo uspešno opravi. Dober primer prihaja iz preteklih mesecev, ko smo se soočili z epidemijo koronavirusa, kar se je odražalo v takojšnjem padcu prihodkov. Komunikacija vodstva je bila jasna – situacija ni kritična, toda če se želimo izogniti resnejšim posledicam, moramo občutno znižati operativne stroške. Odziv ekipe je bil neverjeten. Konkretne izboljšave in optimizacije so prihajale od vsepovsod – in končni rezultat je bil izjemen. Med drugim smo stroške naše tehnične infrastrukture znižali za skoraj 50 odstotkov in s proaktivnimi nasveti strankam povečali portfolio oglaševalskih znamk.

Tadej Pavlič: Fokus naše oglaševalske platforme je programatično nativno oziroma »sožitno« oglaševanje. Programatično kupovanje pomeni, da je kupovanje oglasnega prostora popolnoma avtomatizirano. Nativno oglaševanje pa predstavlja digitalne oglase, ki se prilagodijo videzu spletne strani, na kateri so prikazani. Tako na nevsiljiv način seznanijo uporabnika z oglasno vsebino, ki ga zanima. Glavna posebnost platforme je avtomatična optimizacija oglaševalskih kampanj za uspešnost. Napredni algoritmi poskrbijo, da se bo uporabniku prikazal karseda relevanten oglas, ki ga potencialno zanima, oglaševalec pa bo tako imel večje možnosti, da uporabnik oglaševano vsebino oziroma izdelek konzumira.

Florjan Bartol: To podpirajo tudi številke – naš sistem trenutno v realnem času vsako sekundo odgovori na milijon zahtevkov za prikaz oglasa, med svoje zadovoljne stranke štejemo vseh šest največjih oglaševalskih agencij na svetu, že nekaj let zapored pa dosegamo visoko letno rast.

Florjan Bartol: Ključna razlika je, da poskušamo namensko vzpostavljati okolje, ki talentiranim ljudem omogoča možnost velikega vpliva na rezultate. To dosegamo tako, da članom ekipe zelo hitro zaupamo veliko odgovornosti in visoko mero avtonomije, z redno in transparentno komunikacijo glede prioritet podjetja ter z zagotavljanjem psihološke varnosti in velikim poudarkom na učenju. Velik poudarek dajemo redni komunikaciji med menedžerjem in zaposlenim. V ta namen imamo redne tedenske sestanke na štiri oči med vsakim zaposlenim in menedžerjem, ki so namenjeni medsebojnemu deljenju povratnih informacij, pogovorom o kariernih ciljih in razreševanju sprotnih zapletov. Na tak način se skozi čas zgradi zaupanje.

Tadej Pavlič: Pogovori o pričakovanjih in povratne informacije o delu potekajo obojestransko, med zaposlenim in menedžerjem. Veliko naših vodij skupin se v tej vlogi v Zemanti znajde prvič – obojestranski feedback je pomemben za rast na obeh straneh.

Florjan Bartol: Tipičen odziv ob napaki v marsikaterem podjetju je, da je treba najti odgovorno osebo in jo kaznovati, naučiti lekcijo ter postaviti za zgled. To ima precej negativnih posledic, kajti s tem celotno organizacijo naučimo, da se je treba tveganim potezam izogibati za vsako ceno, tudi takrat, ko gre za dobro tveganje, ki bi lahko prineslo zelo pozitivne rezultate. Če pa že pride do napak, jih ljudje poskušajo skriti, kar pomeni, da se organizacija iz njih ne more ničesar naučiti in da se bodo podobne napake ponavljale tudi v prihodnje. Pri nas raje predpostavljamo, da se napake ne dogajajo zaradi ljudi, temveč zaradi neustreznega procesa, manjkajočih komunikacijskih kanalov in preslabih orodij. Blameless postmortem pomaga, da se skupina lahko odkrito pogovori o situaciji brez kazanja s prstom na krivca in brez skrivanja ključnih informacij, se iz napake nauči nekaj novega in implementira konkretne izboljšave. Skozi čas tako postajamo vedno boljši. Dodaten bonus pa je seveda veliko manjši stres za zaposlene, ki se posledično ne bojijo tveganj in se tako hitreje premikajo naprej. Mimogrede, to ne velja le za majhne napake, temveč za vse. V enem primeru je šlo celo za več deset tisoč ameriških dolarjev.

Tadej Pavlič: Večina ljudi je v času karantene delala od doma. Zaupanje je tu ključno – verjamemo, da bodo zaposleni, če jim zaupaš, delo dobro opravljali in dali od sebe, kolikor jim bo situacija dopuščala. Kakršen koli poskus nadzora pa tako zaupanje hitro izniči, zato se temu poskušamo izogibati. Naša že vzpostavljena komunikacijska struktura se je izkazala za zelo dobro, predvsem transparentna in redna komunikacija vodstva glede situacije z ekipo. Sestanki na štiri oči pa so poskrbeli, da je vsak posameznik ostal dobro povezan s svojim nadrejenim. Pomagalo je tudi to, da praktično vse ekipe v ljubljanski pisarni tesno sodelujejo z ekipami iz drugih držav.

Florjan Bartol: Iskano znanje je seveda odvisno od položaja. V inženirski ekipi je za nas, poleg dobrih sposobnosti reševanja kompleksnih problemov, najpomembnejše močno temeljno znanje s področja računalništva. To omogoča hitro priučitev katere koli nove tehnologije ali programskega jezika.

Tadej Pavlič: Pri operativnih ekipah in ekipah, ki skrbijo za stranke, pa je poleg malce višje ravni e-pismenosti najpomembnejše to, da zaposlenemu ni vseeno in z veseljem pomaga nekomu, ki pomoč potrebuje. Če ima nekdo obe lastnosti, bo najverjetneje zelo dober v tem poslu in se bo tudi ujel z drugimi člani ekipe.

Tadej Pavlič: Leto smo začeli z velikimi načrti za zaposlovanje, ki pa jih je vsaj začasno prekrižala epidemija koronavirusa, zaradi katere smo zaposlovanje do nadaljnjega ustavili. Vendar pa so poslovni rezultati trenutno videti obetavni, zato že razmišljamo o novih širitvah.