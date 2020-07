Organizatorjem pokala narodov v Matterley Basinu zato ni preostalo drugega, kot da tekmovanje odpovedo. Sprva je bil pokal narodov predviden v Franciji v Erneeju. Iz vodstva tekmovanja MXGP so v luči odpovedi sporočili, da bodo na spored dodali še eno dirko v italijanski Mantovi. Tam bo 4. oktobra na sporedu VN Lombardije, 30. septembra pa bo po novem še ena preizkušnja.

V koledarju je za zdaj 14 dirk, dve sta še vedno brez datuma (VN Rusije in VN Portugalske), dve pa so v MXGP izpeljali že marca. Na obeh preizkušnjah v Matterley Basinu in Valkenswaardu je Tim Gajser zasedel drugo mesto, zaradi česar za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom v skupnem seštevku zaostaja za devet točk.