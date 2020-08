Najbolj zaželeni: hrana, alkohol, kozmetika, obleke

Število tatvin v trgovinah v zadnjih letih počasi narašča. Zmikavti skozi leta spreminjajo način dela in se prilagajajo varnostnim ukrepom trgovin. Za tatvino majhne vrednosti, ki se preganja na predlog oškodovanca, je zagrožena denarna kazen ali zapor do enega leta. Majhna vrednost? Do 500 evrov.