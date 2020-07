Ta mesec je bilo s plovil na območju piranske občine (kanalov Fazan, Sv. Jernej in Roja) in izolske marine ukradenih kar 21 izvenkrmnih motorjev. Policisti so se lotili preiskave, da je prinesla rezultate, pa je pripomoglo nedavno obvestilo občana, da je v gozdu v okolici Divače opazil večje število motorjev te vrste. Kriminalisti so jih tam res našli enajst različnih znamk, identifikacijske oznake so imeli večinoma že odstranjene, potem pa so 18. tega meseca prijeli še tatu, 44-letnega državljana Litve, ko se je pripeljal do ukradenega blaga. Odvzeli so mu prostost in odredili 48-urno pridržanje, zdaj pa je že v priporu.

Kot je sporočila Anita Leskovec s PU Koper, so od enajstih identificirali šest izvenkrmnih motorjev, ukradenih na območju Pirana. Na podlagi sodne odredbe so preiskali tudi avtodom, s katerim se je prevažal Litovec. V njem so našli orodje, s katerim si je pomagal pri kaznivih dejanjih. Prav tako so mu zasegli elektronske naprave, prek katerih bodo poskušali identificirati morebitne sostorilce in ugotoviti, ali ima prste vmes še pri drugih kaznivih dejanjih. Sumijo namreč, da je vseh enajst izvenkrmnih motorjev povezanih s kaznivimi dejanji. Prav tako pogrešajo še deset motorjev, ki so bili v tem obdobju ukradeni na območju koprske policijske uprave. Predvčerajšnjim so 44-letnega tujca s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici koprskega okrožnega sodišča, ki je na predlog tožilstva zanj odredila pripor. Za kaznivo dejanje tatvine je sicer zagrožena kazen do treh let zapora.