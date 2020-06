V manjšem naselju pri Grosupljem je v torek sredi dneva v hišo starejšega moškega vstopil kakih 35 let star neznanec z rjavo kapo in sončnimi očali. Ko ga je lastnik zalotil, ga je ta začel prepričevati, da je prišel menjavat kable, obenem pa je skušal izvedeti, ali je moški sam doma. Neznanca mu je uspelo prepoditi iz hiše, ta je sedel v avto, v katerem ga je čakal še nekdo, in odpeljal.

»Hiter odziv oškodovanca, ki je takoj posumil, da nekaj ni v redu, je pripomogel k temu, da storilca nista ničesar ukradla,« so zapisali policisti in znova opozorili na tovrstne drzne tatvine. Žrtve so običajno starejše osebe na odročnejših krajih, nepridipravi, ki delujejo v parih ali skupinah, najraje udarijo dopoldne, in sicer tako, da eden tarčo zamoti in jo skuša zvabiti stran od doma, drugi pa ukradejo denar in druge vredne stvari. Policisti svetujejo, da jih o sumljivih osebah v bližini obvestite, da zaklepate vrata in zapirate okna, doma pa ne hranite večjih vsot denarja. Če postanete žrtev tatov, pa čim prej pokličite policijo.