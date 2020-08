»Uefa ima ničelno toleranco do rasizma in vsak igralec, ki želi na protestirati in zahtevati enakost med ljudmi, ne spada med tiste, ki jih je treba kaznovati,« je dejal predsednik Uefe. Tako boj proti globalni pandemiji koronavirusa kot tudi boj za enake pravice med ljudmi sta letos predstavljala »poziv družbi in celotni evropski nogometni skupnosti, da se zbudi«.

»Uefa je vedno priznala svojo odgovornost za spopadanje z vsemi oblikami rasistične pristranskosti v evropskem nogometu in za sprejemanje konkretnih ukrepov za boj proti rabi rasističnih opazk proti igralcem,« je dodal Čeferin.

Prvi mož Uefe je priznal, da sporna mnenja niso vedno prijetna, toda s to težavo se morajo vsi aktivno spoprijeti. »To pomeni, da bi posameznike spodbudili, da še naprej odprto govorijo o rasizmu v nogometu. Tudi potem, ko tema ni več v naslovih,« je pristavil Čeferin.

Priznal je tudi, da je to za krovno organizacijo, kot je Uefa, velik izziv in da vsi pri izkoreninjenju teh pojavov potrebujejo pomoč oblasti. »Rasizem, diskriminacija, ti odnosi so zakoreninjeni v širši družbi in nič se ne bo spremenilo brez usklajenih vladnih ukrepov in tistih v državnih institucijah, predvsem šolah,« je zaključil.