Časnik je v četrtletju pridobil 669.000 naročnikov na digitalne vsebine, kar je največ od leta 2011, ko je uvedel spletno naročnino, tako da je število naročnikov doseglo 6,5 milijona.

Premik prihodkov s tiska na digitalno je po besedah glavnega izvršnega direktorja Marka Thompsona "ključni mejnik v transformaciji New York Timesa".

"Dokazali smo, da je mogoče ustvariti uspešen krog, v katerem iskreno vlaganje v visokokakovostno novinarstvo poganja globok angažma občinstva, ki posledično poganja rast prihodkov in zmožnosti za nadaljnja vlaganja," je v sporočilu za javnost zapisal Thompson. "Zato naše uredništvo raste, medtem ko se veliko drugih zmanjšuje."

V času pandemije koronavirusa so se močno zmanjšali izdatki za oglaševanje in New York Times je v drugem četrtletju zabeležil 44-odstotni upad prihodkov iz oglaševanja.