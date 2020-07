Porajajoča se nova balkanska televizijska mreža Newsmax Adria pod okriljem ameriške konservativne medijske hiše Newsmax Christopherja Ruddyja je svojo novičarsko uverturo v Beogradu zasolila z razkritjem, da srbska uprava za preprečevanje pranja denarja pregleduje račune in finančne transakcije medijskih hiš, novinarjev in njihovih združenj ter nevladnih organizacij (NVO) in neprofitnih fundacij. Cilj organa v sklopu finančnega ministrstva je poleg preprečevanja pranja denarja tudi iskanje sledi o morebitnem financiranju terorizma, pri čemer mu kot vodilo služijo priporočila FATF, meddržavne organizacije, ustanovljene leta 1989 na pobudo skupine G7 za izoblikovanje politik boja proti pranju denarja.

FATF kot izgovor oblasti

Srbijo je FATF kot tvegano za mednarodni finančni sistem opredelil pred dvema letoma, nihče pa verjetno ni pomislil, da se bodo pod drobnogledom srbskega urada znašli novinarji in nevladniki. Newsmax Adria je objavil, da je uprava za preprečevanje pranja denarja od bank zahtevala podatke o vseh spremembah na dinarskih in deviznih računih organizacij in posameznikov s precej obširnega seznama skupaj s podatki o tem, kdo je izdal naloge za plačila, kakšen je bil njihov namen, kdo so pooblaščene osebe in ali imajo v bankah tudi sefe. Seznam zahtev o bančnih podatkih naj bi omenjena uprava finančnega ministrstva dopolnila še s klavzulo »ter vse druge koristne podatke«…

Skopa uradna obrazložitev pregleda finančnih transakcij medijskih in nevladnih organizacij od 1. januarja 2019 dalje, ki se menda še ni začel, navaja, da sledijo priporočilom Združenih narodov in Evropske unije. Za oster odziv navedenih na seznamu, ki ga je objavil Newsmax Adria, je povod zlasti dejstvo, da gre za organizacije, združenja in posameznike, ki so kritični do sedanjih srbskih oblasti. Novinar Branko Čečen, ki se je na njem znašel poimensko in prek centra za raziskovalno novinarstvo, ki ga vodi, meni, da vlada urad za preprečevanje pranja denarja enostavno zlorablja za obračun s kritiki režima, predsednik neodvisnega novinarskega združenja Srbije Željko Bodrožić pa je prepričan, da se na tak način skuša kriminalizirati vladi neljube medije in posameznike in jih povezovati s teroristi.

Da teorija o oblastnem maltretiranju nevladnih organizacij in kritičnih medijev ne bi bila kristalno jasna, sta na seznamu tudi Jelena Milić in njen center za evroatlantske študije (CEAS). Zanjo velja, da se je povsem zbližala z aktualno oblastjo. Sama v preverjanju njihovih finančnih transakcij ne vidi nobenega problema oziroma pritiska na njeno delo in delo centra. »Državo priporočilo FATF in resolucija varnostnega sveta ZN zavezujeta k preverjanju nevladnih organizacij. Absurdno, to bi morali novinarji in NVO, ki se borijo proti korupciji in nepreglednosti, vedeti. A so zdaj najbolj glasni pri postavljanju vprašanja o delu uprave,« pravi Milićeva. FATF sicer med priporočili o boju proti zlorabi NVO državam nalaga, da »zakone in predpise, ki regulirajo neprofitne organizacije, preučijo tako, da se te ne morejo zlorabljati za financiranje terorizma«. ba