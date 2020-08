Junak večera je postal Sebastian Aho, ki je dosegel dva gola v zadnji tretjini, izkazal se je tudi vratar James Reimer. Zadetek za vodstvo je v začetku tretje tretjine dosegel Warren Foegele.

Hokejisti Caroline so se tako že po treh tekmah prebili v končnico vzhoda, čeprav so v rednem delu sezone vse štiri tekme proti rangerjem izgubili.

Aho pa je ta čas zelo »vroč« igralec, saj je dvema zadetkoma dodal še podajo, v ponedeljek je dosegel tri podaje, na uvodni tekmi serije z Newyorčani pa je dosegel gol in podajo.

»Počutil sem se dobro, mislim, da sem zelo dobro delal, odkar je sezona NHL zaradi koronavirusa obstala. Vedel sem, da moram tako nadaljevati in bom v dobri formi tudi za morebitno nadaljevanje sezone. Mislim, da mi je uspelo zadržati in celo nadgraditi formo,« je dejal Aho.

Velik delež je k zmagi s 37 obrambami prispeval tudi Reimer.

Rangerji pa so postali prva ekipa NHL, ki je izpadla iz razširjene končnice 22 ekip, a imajo prvi izbor na ponedeljkovem naboru NHL.

Calgary Flames in New York Islanders le še zmaga loči od napredovanja

Calgary Flames so le še eno zmago oddaljeni od končnice tekmovanja za Stanleyjev pokal, potem ko so v Edmontonu s 6:2 premagali Winnipeg Jets in povedli z 2:1 v zmagah. Le zmago so od končnice severnoameriške lige NHL oddaljeni tudi New York Islanders na vzhodu, ki so Florida Panthers tokrat premagali s 4:2 in vodijo z 2:0 v zmagah.

Calgary Flames so v Edmontonu v skrajšanem boju na tri zmage za končnico NHL ugnali Winnipeg, potem ko so dosegli tri gole z igralcem več.

Jets so sicer povedli v uvodni tretjini prek danskega napadalca Nikolaja Ehlersa, švedski reprezentant Elias Lindholm pa je kmalu za tem izenačil.

V nadaljevanju je Calgary prevzel nadzor nad tekmo z goloma Mikaela Backlunda in Seana Monahana za vodstvo s 3:1, preden je v drugi tretjini Andrew Copp vrnil Jets v igro.

Matthew Tkachuk je obnovil prednost Calgaryja za dva zadetka, piko na i sta dodala še Milan Lucic in Johnny Gaudreau.

Vratar Calgaryja Cam Talbot je zbral 33 obramb, na drugi strani ledu pa je Connor Hellebuyck zaustavil 26 strelov.

Tudi otočani so v dvoboju s Florida Panthers le še zmago oddaljeni od končnice, potem ko so v Torontu povedli z 2:0 v zmagah. Dva gola je prispeval Jordan Eberle, vratar Semjon Varlamov je zbral 26 obramb.