Po štirih mesecih in pol se na ledene ploskve jutri naposled vračajo tudi hokejisti lige NHL. Časa za ogrevanje ne bo, saj neodigranih tekem rednega dela ne bodo nadomeščali, temveč bodo nemudoma igrali končnico. Sicer razširjeno s 24 moštvi, med katerimi pa ni prostora za Los Angeles Kings in najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, ki je še pred prekinitvijo 13. marca ostal brez možnosti za preboj v izločilne boje.

Ker pandemija koronavirusa v ZDA ne pojenja, je vodstvo lige potegnilo modro odločitev in tekmovanje preselilo na kanadska tla. Ekipe vzhodne konference bodo tako nastopale v Torontu, zahodne konference pa v Edmontonu, kjer bo oktobra tudi finale za Stanleyjev pokal. »Pri izbiri mest, ki bodo gostila končnico, smo se osredotočili na zdravje in varnost ter podatke, kje covid-19 je oziroma ni prisoten,« je pojasnil komisar lige Gary Bettman . Pravila, ki so jih pred nadaljevanjem tekmovanja sprejeli pri NHL, so podobno stroga kot v košarkarski ligi NBA. Klubi so morali pred pripravljalnim taborom – ta se je začel 13. julija – sporočiti imena 32 igralcev, ki bodo nastopali v razširjeni končnici, število vseh članov kluba pa ne sme preseči številke 52.

Odsotnost gledalcev na tribunah nameravajo čim bolje unovčiti televizijske hiše, ki bodo za vsako tekmo namesto običajnih 20 uporabljale kar 32 kamer. »Snemalci se bodo lahko prosto gibali okoli celotnega igrišča in našli najbolj idealna mesta za prenašanje tekem. Naš cilj bo predstavitev hokejske igre na način, da se bodo gledalci pred televizijskimi ekrani počutili, kot da so del dogajanja,« so za ameriške medije dejali pri NHL. Tekme bodo sicer prenašali s petsekundnim zamikom, saj bo zaradi odsotnosti navijaškega vzdušja mogoče veliko lažje slišati tudi neprimerne opazke hokejistov, ki jih bodo poskušali pravočasno cenzurirati.

Gostovanje tolikšnega števila ekip v eni dvorani in povrhu še v poletnih mesecih bo sicer s seboj prineslo tudi določene tehnične izzive. V arenah v Torontu in Edmontonu bo odigranih po več tekem na dan, zato so mnogi izrazili zaskrbljenost nad kakovostjo ledene površine. A že dejstvo, da bodo tekme potekale brez gledalcev, bo oskrbovalcem ledu močno olajšalo delo. »Do težav pride, ko dvorana odpre svoja vrata navijačem, ti pa s telesno temperaturo še dodatno ogrejejo prizorišče,« je dejal direktor za hokejske dejavnosti v NHL Colin Campbell .

Igranje v mehurčku kot neprekinjeno gostovanje

Kar zadeva tekmovalni del, bodo v prvem krogu prosti po štirje najboljši iz vsake konference – Boston, Tampa Bay, Washington in Philadelphia z vzhoda ter St. Louis, Colorado, Vegas in Dallas z zahoda. Preostalih 16 klubov, ki so bili do končnice uvrščeni med 5. in 12. mestom v vsaki konferenci, bo v prvem krogu igralo dvoboje na tri zmage, pozneje pa na štiri. Pari so Pittsburgh – Montreal, Carolina – New York Rangers, New York Islanders – Florida in Toronto – Columbus na vzhodu ter Edmonton – Chicago, Nashville – Arizona, Vancouver – Minnesota in Calgary – Winnipeg na zahodu.

»Igranje v mehurčku bo spominjalo na neprekinjeno gostovanje. Včasih je to lahko tudi pozitivno – fantje bodo po dolgem času znova skupaj. Ostati moramo optimistični. Sem smo prišli, da osvojimo Stanleyjev pokal. Ta cilj bo vseskozi v naših mislih. Ko bo napočil čas za igro, verjamem, da bomo pripravljeni,« pred nadaljevanjem tekmovanja pravi trener Boston Bruins Bruce Cassidy. Njegovo moštvo je na 58 tekmah kot prvo v sezoni doseglo mejo 100 točk in je pred prekinitvijo na lestvici prepričljivo vodilo.

Prvi bodo jutri na led stopili hokejisti Carolina Hurricanes in New York Rangers, isti dan pa se bodo med seboj pomerili še Edmonton Oilers in Chicago Blackhawks ter New York Islanders in Florida Panthers.