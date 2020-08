Obalo je v ponedeljek popoldne zajela izrazita nevihtna linija, ob kateri so se pojavljali viharni sunki vetra in nalivi. V večini primerov je šlo za podrto drevje, razkrita ostrešja objektov ter poškodbe druge manjše infrastrukture. V dveh primerih je zagorelo zaradi udara strele. Sprožila sta se dva zemeljska plazova. Trgalo je električne kable, po zraku so leteli strešniki, odpihnilo je celo nekatere dimnike. Meteorna voda je poplavila oziroma ogrožala stanovanjske in turistične objekte. V Piranu je najmočnejši sunek vetra dosegel hitrost več kot 120 kilometrov na uro, v Portorožu in drugje so ostali brez elektrike. Neurje je največji kaos povzročilo v prometu, saj so bile nekatere ceste zaradi podrtih dreves neprevozne. Gasilci so imeli največ dela z odstranjevanjem dreves in črpanjem vode, koprski policisti pa so znova opozarjali na »neodgovorne voznike, ki ob neurju na avtocesti ustavljajo v predoru, na odstavnem pasu in obračajo vozila, s čimer ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu«.

Gostje niso bili poškodovani Po podatkih Gasilske brigade Koper so bili med najbolj razdejanimi avtokampi, kjer v tem času dopustuje veliko turistov. Tako je bilo na primer v Izoli, še bolj pa je bil prizadet avtokamp v Ankaranu, kjer je polomilo številna drevesa, odnašalo šotore in prevrnilo reševalni stolp. »Včeraj pozno popoldan je Ankaran doletelo neurje. V ujmi na srečo ni bilo poškodovanih, nastala pa je premoženjska škoda. Podrtih je nekaj dreves, odneslo je nekaj strešnikov in baldahinov. Težave je povzročala tudi voda, ki je drla iz meteornih jaškov in poplavila nekaj prostorov. Po intenzivni delovni akciji letovišče ponovno normalno obratuje, poteka pa še varnostni pregled dreves z odstranjevanjem poškodovanih vej,« je pojasnila namestnica direktorja Adrie Ankaran Maruška Kokalj. Predhodnih odhodov ne beležijo, danes pa so se že nadaljevali napovedani prihodi. Poveljnik koprske gasilske brigade Denis Glavina je povedal, da so danes do jutranjih ur opravili skupno 82 intervencij, na terenu pa je bilo okoli sto gasilcev iz 30 gasilskih enot. Celovite ocene trenutne škode še nimajo, stanje na terenu bodo preverjali v prihodnjih dneh in nato pristopili k sanaciji nastale škode, sta jo pa po dosedanjih informacijah poleg omenjenih avtokampov najhuje odnesla dijaški dom v Portorožu in Ortopedska bolnišnica Valdoltra. Močni sunki vetra so izruvali nekaj dreves, zalilo je nekaj notranjih prostorov, eno izmed dreves pa je padlo na stavbo bolnišnice in poškodovalo del strehe ter v celoti uničilo zasteklitev. Gasilci so v kratkem času odstranili večja podrta drevesa in sprostili intervencijske poti.