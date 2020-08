Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je malo pred 14. uro močno deževje zajelo Občino Maribor in nemalo dela povzročilo gasilcem. Voda je namreč zalila objekte na 12 lokacijah, tako da so mariborski poklicni gasilci prostovoljna gasilska društva Brezje, Malečnik, Maribor-mesto in Pobrežje pomagala pri črpanju vode iz objektov.

Okoli 15. ure se je nevihtni pas s krajevno točo pojavil na območju Ilirske Bistrice in do 16. ure prek Notranjske pripotoval do Goriške. Drobna toča je od Podgrada do Ilirske Bistrice pobelila zemljo.

Okoli 14.30 je pod Vremščico, občina Divača, neurje zajelo družino pohodnikov. Na pomoč so priskočili prostovoljni gasilci iz Senožeč, ki so pohodnike varno pospremili v dolino.

Pester dan so imeli tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Komen. Ti so med drugim posredovali okoli 15.30 v naselju Kobdilj, kjer je voznica z osebnim avtomobilom obtičala v vodi. Nekaj minut zatem so morali gasilci v Kobdilju izčrpati vodo iz kletnih prostorov, ki jih je zalila meteorna voda.

Malo pred 16. uro je voda zalila stanovanjsko hišo ter prostore osnovne šole v Štanjelu, le uro pozneje pa še prvo nadstropje gradu Štanjel. Gasilci so izčrpali vodo, ki je odtekla v klet in pritličje gradu, je zapisano na spletni strani centra za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.

Po napovedih Arsa se bodo krajevne padavine pojavljale še približno do polnoči, pogostejše bodo tudi v naslednjih dneh. Ozračje bo predvsem popoldne nestabilno, zaradi obilice vlage bo možna tudi kakšna močnejša nevihta. Ob šibkih vetrovih se bodo nevihtne celice le počasi pomikale.