Močan veter je v nedeljo na Koroškem podiral drevesa, zaradi česar je bila nekaj časa neprevozna glavna cesta od Dravograda proti Libeličam, prav tako lokalna cesta na Cviterško sedlo. V Črnečah je eno drevo ogrožalo garažo, so za STA danes povedali na dravograjski občini. Potem ko so bili na delu v nedeljo gasilci in intervencijske službe, so danes na ogledih vzdrževalci lokalnih cest, so še dodali.

Meteorna voda je v nedeljo zalila del prostorov Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. »Razen vdora meteorne vode in s tem povezanih stroškov za čiščenje nismo imeli druge večje škode,« je za STA pojasnil direktor bolnišnice Janez Lavre.

Že tretjič v dobrih dveh tednih pa so se z nalivom in točo spopadali na območju Občine Mislinja, a po prvih ocenah tokrat škoda ni tako velika kot v prejšnjih dveh ujmah. Toča je v nedeljo klestila na območju Razborce in Pohorja, meteorne vode pa so spirale makadamske ceste, tako da so danes zaradi zagotavljanja prevoznosti cest na terenu vzdrževalci Komunale Slovenj Gradec, je za STA povedal direktor občinske uprave mislinjske občine Bogdan Slemenik.