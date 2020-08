Kaja Juvan tudi čez tretjo kvalifikacijsko oviro v Palermu

Slovenka Kaja Juvan se je prek kvalifikacijskih dvobojev uvrstila na prvi teniški turnir WTA po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa. Devetnajstletna Ljubljančanka je v tretjem krogu kvalifikacij v Palermu po uri in 43 minutah premagala sedem let starejšo in 160 cm visoko Italijanko Martino Trevisan s 7:6 (8) in 6:1.