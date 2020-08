Ponovni test je namreč pokazal okužbo z novim koronavirusom, igralka pa se počuti dobro in ne kaže simptomov covida-19, so še dejali.

WTA in organizatorji so po testu ves čas v stiku z nadzornikom za covid-19 na turnirju, v veljavi pa je tudi načrt mednarodnih teniških organizacij v primeru okužbe, so dodali.

Vsi tisti, ki so bili v stiku z okuženo igralko, se bodo morali znova testirati, do takrat pa bodo izolirani od ostalih sodelujočih na turnirju na Siciliji.

Vsi pozitivni na sars-cov-2 bodo morali ostati v izolaciji, turnir pa se bo po predvidenem programu nadaljeval, so še zaključili pri WTA.

Nekaj ur prej so italijanski organizatorji v izjavi za javnost zapisali, da so opravili okoli 410 testov in da so bili vsi negativni.

Danes se bo sicer začel kvalifikacijski del turnirja, na katerem nastopa tudi Slovenka Kaja Juvan (121. na lestvici WTA), ki se bo v prvem krogu pomerila s Poljakinjo Magdaleno Frech, 169. igralko lestvice WTA.

Na glavnem delu turnirja bosta zagotovo nastopili vsaj dve Slovenki, in sicer Polona Hercog ter Tamara Zidanšek.