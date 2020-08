Obtožbe so prišle na plan v športni oddaji Studio Sport, ko je Goedkoop dejala, da jo je Wevers več let trpinčil tako telesno kot tudi psihično, in sicer kot otroka, to se je namreč dogajalo med njenim 7. in 12. letom starosti. »Tepel, brcal me je. To se ni dogajalo vsak dan, so pa bili zato na dnevnem redu izbruhi jeze in sprenevedanje. Izražanje čustev in bolečine ni bilo dovoljeno. Na treningih ni bilo mesta za utrujenost, delovati smo morale kot kakšni stroji.

Upokojena gimnastičarka je tako opisala šest let treninga v otroštvu, v malem mestecu Oldenzaal na vzhodu Nizozemske. Obtožbe letijo na eno najvidnejših imen nizozemske gimnastike, Wevers je bil recimo v domovini leta 2016 imenovan za trenerja leta, potem ko je njegova hčerka SanneWevers na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru za zlato na dvovišinski bradlji presenetila ameriško superzvezdnico Simone Biles.

Goedkoop se še ni odzval na obtožbe, so pa zlorabe zanikale dvojčici Sanne in Lieke Wevers ter nekatere druge gimnastičarke, ki pravijo, »da sta telesno in psihično trpinčenje stvar preteklosti ter da v trenutni ekipi vlada izjemno dobro vzdušje«.

Goedkoop z obtožbami zaenkrat osamljena Medtem je nizozemska gimnastična zveza (KNGU) za čas preiskave že suspendirala program ženske vrhunske gimnastike, saj želijo vodilni razčistiti resničnost obtožb. V tem času trenerji ne bodo smeli aktivno sodelovati znotraj ekipe nizozemskih gimnastičark, ki tekmujejo na najvišjem nivoju. Pred tem je zveza z obljubo anonimnosti že pozvala morebitne druge žrtve zlorab, naj predstavijo svojo zgodbo. Goedkoop je zaenkrat edina, ki je Weversa obtožila fizičnega nasilja, Wyomi Masela, ki je pod taktirko slavnega trenerja trenirala 13 let, pa je dejala, »da sicer fizičnega nasilja ni bilo, a da se je Vincenta bala«. »Nikoli mi ni rekel, da sem debela krava, kot so to različni trenerji počeli drugim, sem pa imela vseskozi občutek, da sem predebela, s čimer imam težave še danes.« Masela pravi, da se je morala tehtati tudi štirikrat dnevno.