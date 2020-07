Policisti PP Novo mesto so podatek o kraji več izdelkov iz trgovine v Novem mestu prejeli v soboto, nekaj čez 19. uro. Na obvestilo so se odzvali hitro in na podlagi opisa avtomobila pobeglih osumljencev nepridiprave izsledili in ustavili.

Z zbiranjem podatkov so ugotovili, da sta osumljenki stari 51 in 32 let iz trgovine poskušali odtujiti več izdelkov, a jima je pot prekrižal varnostnik. Osumljenki sta se varnostniku upirali, na pomoč pa jima je tedaj priskočil še 35-letni sostorilec, ki ju je čakal pred prodajalno, in varnostniku zagrozil z nožem. Trojica je nato pobegnila z avtomobilom, vendar niso prišli daleč. Policisti so ukradene predmete osumljencem zasegli, zoper trojico pa bodo na pristojno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja roparske tatvine.