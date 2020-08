Toronto je tako prišle še do enajste zmage v nizu nad košarkarji LA Lakers. Ti so Toronto nazadnje premagali 30. novembra 2014. Lakersi so v tekmi s prvaki lige prikazali najslabšo predstavo v sezoni glede uspešnosti metov, saj so iz igre zadeli le 35,8 odstotka poskusov (29 od 82 metov). »Prišli smo dobro igrat proti nekaj odličnim košarkarjem in naredilo smo dobro delo,« je po koncu dejal Lowry.

Oklahoma City Thunder je s 110:94 premagala Utah Jazz, Indiana Pacers s 127:121 Philadelphio 76ers, Los Angeles Clippers pa visoko, s 126:103 New Orleans Pelicans. Za Clipperse je Paul George prispeval 28 točk, Kawhi Leonard pa 24.

Miami Gorana Dragića je že sinoči po slovenskem času v svoji prvi tekmi nadaljevanja prišel do zmage s 125:105 proti Denver Nuggets, za katere Vlatko Čančar zaradi poškodbe ni bil v postavi. Odločitev o zmagovalcu je padla v drugem polčasu, ki ga je vročica dobila kar z 69:48.

»V drugem polčasu smo stopili skupaj v obrambi. Vedno pomaga, če si uspešen v napadu, ne razumite me narobe, ampak v drugem delu igre smo začeli igrati veliko trdneje,« je po koncu dejal Bam Adebayo, ki je bil skupaj z Jimmyjem Butlerjem z 22 točkami najboljši strelec Miamija.

Dragić je zadel devet od desetih prostih metov in na tekmi v slabih 24 minutah prispeval še pet podaj, dva skoka, dve ukradeni žogi ter eno blokado, iz igre pa je metal 29-odstotno (2:7, 0:3 za tri).

Pri Denverju sta bila najbolj učinkovita Srb Nikola Jokić in Jerami Grant, ki sta se ustavila pri 19 točkah.

Miami prihodnja tekma čaka v ponedeljek zvečer po slovenskem času, ko bo igral proti Torontu. V noči na ponedeljek pa bo znova na parketu Luka Dončić z Dallas Mavericks, ki jih čaka obračun s Phoenix Suns.