Ervin Hladnik - Milharčič: Muzej Evropske unije

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je s posvetitvijo Hagije Sofije iz muzeja v džamijo sklenil turška pogajanja za vstop v Evropsko unijo. Turčijo so povabili leta 1963, lani pa ji med diplomatsko konferenco na Bledu odkrito povedali, da tja nikoli ne bo prišla. Jasne besede je izrekel predsednik Slovenije, čeprav so na manj direkten način na to namigovali že drugi. Evropa je zarisala vzhodno mejo. S turške strani je postalo jasno, da Evropa nikoli ne bo zasadila svojih zastav na mejah Sirije, Iraka in Irana in da se odpoveduje vlogi velike svetovne sile. Njen vpliv ne seže več čez Turčijo. Erdogan je sklenil, da si z evropsko identiteto nima kaj pomagati in je šel iskat drugo. Hagija Sofija je samo simbolni konec iluzij. Zgodba je sicer precej starejša.