Strah pred hudobnostjo

»Naša edina možnost preživetja je, da postanemo kot Izraelci,« je med bosansko vojno v kleti uredništva Slobodne Bosne rekel njen urednik Senad Avdić. »Zdaj je podoba Bosanca podoba žrtve, ki s čikom v ustih in kačketo na glavi sedi poleg pogorišča. Če hočemo svojo državo, moramo biti hudobni in tudi po mleko hoditi z uzijem v roki.« Biti žrtev se ne splača. Razlagati svet s položaja žrtve ne pripelje daleč. Kdor se resno identificira s položajem žrtve, bo izgubil. Ne samo, da ti bo na tem svetu hudo, na drugem ti bodo pobrali tudi status žrtve in te spremenili v krvnika. To vedo enako dobro v Vukovarju in v Srebrenici.