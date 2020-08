Boj za Džingiskanovo dediščino

Donaldu Trumpu moramo biti prebivalci z vzhoda Evrope za njegovo zgodbo hvaležni. Naredil je nekaj velikega. Nekaj, česar sami nikoli ne bi zmogli. Samo Amerika s svojo neskončno domišljijo in kulturno prodornostjo je zmogla tako veličasten projekt. Z enim zamahom je skozi svojega predsednika do temeljev porušila pripoved o Zahodu kot kraljestvu razuma, ki s svojo lučjo reže temo blaznosti, v kateri živijo prebivalci Balkana, Vzhodne Evrope in vsaj še Bližnjega vzhoda. Trump je podobo Zahoda čudežno preoblikoval v privid politične blaznosti. Od Tirane do Varšave je bilo zaslišati vzdihe olajšanja. »Končno je ta demokracija minila in lahko spet živimo kot ljudje.« Saj smo vedeli, da ne bo dolgo trajalo.