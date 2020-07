»Epidemija predstavlja resno grožnjo Hongkongu. Volitve so edinstvene, največje v Hongkongu,« je dejala Lamova. Oblasti so prepričane, da bi izvedba volitev predstavljal grožnjo za številne ljudi. Po poročanju britanskega BBC so volitve preložili na naslednje leto.

Odločitev so sporočili dan po tem, ko so 12 opozicijskim kandidatom prepovedali sodelovanje na volitvah ter aretirali več prodemokratičnih aktivistov zaradi domnevnega spodbujanja k odcepitvi od Kitajske. Preložitev predstavlja velik udarec za prodemokratične aktiviste, ki so že večkrat posvarili pred preložitvijo volitev. Oblasti obtožujejo, da izkoriščajo pandemijo, ker se bojijo rezultatov volitev.

»Naš upor se bo nadaljeval in upamo, da nas bo svet podprl v prihajajoči bitki,« je še pred objavo o preložitvi volitev sporočil Joshua Wang, eden najbolj znanih aktivistov, ki so mu preprečili kandidaturo.

Prodemokratični aktivisti svarijo pred vse močnejšim vplivom Pekinga, ki je najbolj viden od sprejetja spornega zakona o nacionalni varnosti za Hongkong. Ta prepoveduje izdajstvo, odcepitev, upor, prevrat, terorizem ter sodelovanje s tujimi silami. Od začetka uveljavitve zakona 30. junija so aretirali že več ljudi.

Hongkonške volilne oblasti pa so v četrtek med drugim blokirale sodelovanje na volitvah več prodemokratičnim predstavnikom. Kot so pojasnili, lahko kandidirajo le tisti, ki obljubijo, da bodo upoštevali mestno ustavo in bodo zvesti tako vladi v Hongkongu kot Pekingu. V nasprotju s tem je med drugim zagovarjanje neodvisnosti, sodelovanje s tujimi silami in načelno nasprotovanje novemu zakonu o nacionalni varnosti za Hongkong.

Hongkong trenutno vodijo propekinški predstavniki, v mestu pa bodo v začetku meseca potekale volitve v parlament. V 70-članskem zakonodajnem telesu je sicer tako, da imajo običajno večino poslanci, ki so naklonjeni Pekingu. Volijo namreč polovico sedežev, drugo polovico pa izberejo predstavniki industrije in drugih interesnih skupin, ki običajno podpirajo celinsko Kitajsko.

Vseeno so prodemokratične stranke upale, da bi jim septembra uspelo dobiti 35 sedežev, s čimer bi imeli dovolj moči, da blokirajo zakone.