Pred šestimi leti je bil danes 27-letni aktivist že na ulicah v prvih vrstah med protesti proti kitajskim oblastem, ki so z leti vedno znova poskušale še odločneje poseči v dvojni status mesta, zagotovljen ob koncu 156 let trajajoče kolonialne oblasti Britancev leta 1997. Za krajši čas je takrat zaradi organiziranja demonstracij moral v zapor, toda boja za ohranitev demokracije v Hongkongu ni opustil. Kasneje je postal najmlajši član hongkonškega mestnega sveta, skupaj z drugimi aktivisti je ustanovil tudi stranko Demosisto in se še naprej upiral poskusom nadvlade pekinških oblasti v Hongkongu, ki so z leti postajale vse močnejše. Pozival je k samoodločbi Hongkonga, zaradi česar bi lahko po novosprejetem zakonu o nacionalni varnosti pristal v dosmrtni ječi. Le nekaj minut po sprejetju zakona je odstopil z mesta predsednika stranke in pobegnil v tujino. Law namerava upor proti kitajskim oblastem nadaljevati z ozaveščanjem mednarodne javnosti. Z videosporočilom je pred dnevi denimo že nagovoril ameriške kongresnike. Po sprejetju zakona o nacionalni varnosti Law pravi, da za Hongkong vzpostavljen sistem »ene države dveh sistemov« ne velja več. Avstralija je Hongkonžanom, ki bi zaradi sprejetja tega zakona morebiti pobegnili na njeno ozemlje, že ponudila državljanstvo.