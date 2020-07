V zadnjih dveh tednih so v Hongkongu zabeležili več kot 500 okužb z novim koronavirusom, tj. skoraj tretjina od 1788 primerov, kolikor so jih potrdili od začetka izbruha. V zadnjem dnevu so potrdili rekordnih več kot 100 okužb.

"Mislim, da so razmere resnično kritične in da nič ne kaže na to, da vzpostavljamo nadzor nad njimi," je povedala hongkonška voditeljica Carrie Lam po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Oblasti so ta teden ponovno uvedle stroge ukrepe za zajezitev virusa, med drugim so zaprli bare, telovadnice in nočne klube. Na sredstvih javnega prevoza je obvezno nošenje mask.