V časih, ko se ne dogaja prav nič in vsi pohajkujejo po Sloveniji ali bližnji okolici, pride prav tudi novica, kot je ta, da so Jasni Kuljaj ukradli kolo pred blokom ali da je Lina Kuduzović zaljubljena. Lina je pri sedmih letih zmagala na televizijskem tekmovanju talentov, kasneje je tekmovala na izboru za slovensko pesem na Evroviziji, pri sedemnajstih pa je, kot so zapisali analitiki in biografi njenega najstniškega življenjskega obdobja na spletnem portalu Svet24.si, po številnih vzponih in padcih končno našla srečo v ljubezni in je letošnje poletje nasmejana do ušes. »Po začetnih tednih mlada Ljubljančanka zdaj svojega izbranca ne skriva več, čeprav je, kot kaže, njuna ljubezen še zelo sveža,« se glasi poročilo o njenem ne več samskem statusu. A kaj, ko se je mlada pevka iz preteklih izkušenj naučila, da ji vsega ni treba deliti z javnostjo, zato, kot so zapisali, ne želi govoriti o svoji ljubezni, ker je zanjo pomembno le to, kako se imata s fantom, daleč od oči javnosti. No, navzlic temu sta si vzela čas in se skupaj zaljubljeno fotografirala za revijo Zvezde Lady.

Čeprav je Lina še najstnica, je že prekaljena članica zvezdniškega kolektiva slavnih Slovencev, v nasprotju s trenutno najbolj znanim slovenskim žvižgačem Ivanom Galetom, ki pa se je približal zvezdniškim prvokategornikom in se Sloveniji že smehlja z naslovnice revije Nova. Njeni agenti so ga našli na Dunaju, kjer je skupaj z družino raziskoval zgodovinski in kulturni utrip Sloveniji bližnjega velemesta, in ga podrobno izprašali, kako se mu je spremenilo življenje, odkar je postal prepoznaven v javnosti. Narodni junak, ki je zaslovel, ko je razkrival podatke o domnevno sumljivih državnih podvigih pri nabavi zaščitne opreme v času epidemije, je povedal, da ženi njegova medijska slava ni ravno pogodu, se pa nad tem navdušuje sin, ki se, kot je razložil, »rad pohvali med vrstniki, da je njegov oči žvižgač«. Se mu je pa, kot je celo rahlo potožil, življenje obrnilo na glavo, a ima to tudi prednosti, saj je spoznal veliko ljudi, s katerimi je želel že v preteklosti spregovoriti kakšno besedo ali izmenjati mnenja. V prihodnosti se namerava celo še bolj posvetiti politični aktivnosti, čeprav trenutno še ni član nobene stranke in ne podpira prav nobenega aktualnega politika.

Marko Vuksanović bi dan preživel z Budo V reviji Nova so se medtem lotili še nadgradnje teme o slavnih, ker seveda obstajajo slavni in še bolj slavni od slavnih. Slavne Slovence so namreč vprašali: »Če bi lahko preživeli dan s katero od slavnih (še živečih ali že pokojnih) oseb, s katero bi ga in zakaj ravno z njo oziroma njim?« Harmonikar Miha Debevc je izstrelil, da bi dan najraje preživel s pokojnim pevcem skupine Nirvana Kurtom Cobainom, ker je njegov oboževalec še iz najstniških dni, ogledal pa si je tudi njihov koncert v Hali Tivoli leta 1994. Glasbenik in pevec skupine Avtomobili Marko Vuksanović pa je le na kratko izdahnil, da bi dan najraje preživel z Budo, in to zato, ker bi rad z njim predebatiral nekaj stvari. Zdaj pa nazaj na Hrvaško, kjer se še največ dogaja. S Slovenci v glavnih vlogah, seveda, s to razliko, da tam ne bomo srečali prav nobenega slovenskega ministra, ker naj bi, kot je napovedal zunanji minister Anže Logar med bratenjem s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom te dni, ko je ta obiskal Slovenijo, prav vsi vladni domoljubi letos počitnikovali v domovini. Zato pa pri sosedih mrgoli drugih, še večjih pomembnežev, kot so ministri. Najvišji slovenski uradnik, po funkciji, seveda, Aleksander Čeferin, ki poveljuje Evropski nogometni zvezi, sodeč po zapiskih portala 24ur.com, ta se sicer sklicuje na še bolje obveščene vire Slobodne Dalmacije, dopust preživlja na Hvaru, kjer ima v kraju Zavala počitniško hišo. Kot še piše v poročilu, tudi na oddihu redno skrbi za svojo formo in si rade volje vzame čas za fotografiranje z domačini, ki pravijo, da je zelo neposreden in topel človek. »Ni si mu težko vzeti minute ali dveh, prekiniti teka in se fotografirati, ko se ga za to zaprosi,« so v prevodu 24ur.com priobčili pri splitskem dnevniku. Na spletnem mestu Govori.se, kjer spremljajo peripetije naših občudovanih sodržavljanov, pa so se razpisali o turistično modnih prigodah Helene Blagne, ki dopust preživlja v Savudriji. In to na kakšen način! Tudi v prostih trenutkih Helena ne pozabi na to, da je dama z veliko začetnico, saj je vedno urejena priložnosti primerno. Na fotografiji jo lahko občudujemo v preprostih belih športnih oblačilih, ki jih Helena nosi z izjemno eleganco. »Njena postava je res fantastična, trebušček je raven, pas pa vitek, kar razkrivajo lahka in rahlo oprijeta oblačila. Lasje so speti v ohlapen čop, njene ustnice pa poudarjene z rdečo šminko,« se glasi podrobni opis njenih počitniških vrlin in oblin.