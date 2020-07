Pretekli teden smo lahko na nebu s prostim očesom opazovali komet Neowise. Po obrazložitvah astronomov gre za enega najlepših in najsvetlejših kometov, ki so ga imeli priložnost nazadnje opazovati naši predniki pred 6800 leti, spet pa ga bodo opazovali naši zanamci čez točno 6800 let, če bomo seveda preživeli covid-19 in vse druge viruse, ki še prihajajo. A jagodni izbor junakov rumene kronike si s tem ne beli glave. Kot vedno so pripravljeni na vse, predvsem pa na fotografiranje in objavljanje ovekovečenih prigod od vsepovsod. Resda je končna bilanca fotografij v geografskem smislu podhranjena, a nič zato. Tudi na Hrvaškem se imajo lepo. Ali pa so se že ali se še bodo imeli.

Prejšnji teden smo poročali o tem, kje bo počitnice preživela politična avantgarda iz državnega zbora, pred dnevi pa so se v Slovenskih novicah lotili še teme, kje bo počitnice preživela vladna falanga ministrov. Skupek odgovorov, ki so jih povzeli v novicah, je precej zapečkarski. Vsi naj bi dopustovali v Sloveniji, vsi v krogu družine in vsi nameravajo unovčiti državno miloščino v obliki vavčerja. »Medtem ko se bodo aktivnejši povzpeli tudi na slovenske vršace in si privoščili kaj adrenalinskega, pa drugi sledijo načelu, da so počitnice čas za raziskovanje novih krajev, letos zaradi covida-19, predvsem odkrivanje lepot Slovenije,« je glavni povzetek njihovega napovedanega počitniškega plana v novicah. Hrvaško je omenil le minister za javno upravo Boštjan Koritnik, pa še on bo tam, seveda če bo epidemiološka slika ugodna, preživel le del svojih počitnic.

Fredi Miler še okreva po kapi Je pa na Hrvaškem kar pestro. Paparaci portala žurnal24.si so na Visu med večernim sprehodom po tamkajšnji rivi opazili in od daleč v objektiv »ustrelili« hokejskega asa Anžeta Kopitarja , ki si je, kot so zapisali v poročilu, kljub temu da je Hrvaška na rumenem seznamu, z družino privoščil počitnice v Dalmaciji. »Medtem ko so bili družina in prijatelji odlično razpoloženi, klepetali in lovili otroke, je Anže malce bolj ležerno hodil za njimi. Kasneje smo izvedeli, da so našega hokejista na dopustu videli z berglami in morda ravno zaradi tega njegovo dopustniško razpoloženje ni na vrhuncu,« se glasi tajno poročilo, ki je z Visa priromalo v Ljubljano in seveda takoj postalo javno. Javno je postalo tudi to, katera poetesa nočne kronike je pri Poreču žalila policiste, jih pljuvala in jim grozila ter na koncu enega celo ugriznila, potem ko je povzročila prometno nesrečo. Gre za nekdanjo misico in Playboyevo zajčico ter udeleženko resničnostnih šovov Kmetija in Survivor Aneto Andolini. Njen resnično resničnostni šov se je odvijal celo na oddelku psihiatrične bolnišnice, nadaljeval pa se bo pred hrvaškimi sodniki. Ni pa edina, ki se je znašla v zdravstvenih težavah sredi poletja. Koroški glasbeni čudež Fredi Miler se je za razliko od Anžeta in Anete za portal žurnal24.si z veseljem razgovoril o svojem zdravju. Pred dvema letoma ga je namreč zadela kap in odtlej, kot je povzel dogajanje zadnjih let, ni več tako, kot je bilo prej. »Jemljem zdravila za srce, kri, holesterol, pritisk in želodec. Tako je življenje, enega prej zabaše, drugega kasneje. Načeloma sem okej, ampak se mi še vedno vrti, desna roka mi mrtviči, v treh prstih pa me mravljinči, kar mi povzroča težave pri igranju orgel. Od dela v rudniku imam poškodovana tudi vretenca,« je naštel vse tegobe Fredi, a kot nepoboljšljivemu optimistu mu življenjske energije kljub vsemu ne primanjkuje, saj je izdal kar dve novi pesmi. Pohvalil se je, da je prva pesem ujeta v hrvaški melos in sliši na ime Noči besane, druga pa je prav tako slovanske krvi in gre za priredbo neke poljske skladbe, ki jo je poimenoval Taka taka seksi bomba. Tudi Fredijeva glasbena kolegica Neža Buh - Neisha je ni dobro odnesla po poškodbi prsta. V Slovenskih novicah so jo zasledili na medmrežju, ko je jadikovala nad slovenskim zdravstvenim sistemom. Poškodovala si je namreč prst na nogi in je morala obiskati eno izmed zdravstvenih ustanov na Gorenjskem, vendar ni bila povsem zadovoljna z oskrbo, ki so ji jo nudili, saj je objavila fotografijo svojega povitega prsta in zapisala, da je njena preveza zlomljenega prsta z navadnim mikroporom in gazo, kot se je strokovno izrazila, takšna, kot da bi jo delal prvošolček. To pa ni vse. Zmotil jo je še cenik zdravstvenih storitev in Slovenijo je primerjala z ZDA, ker je za odstranitev klopa treba plačati 30 evrov.