Poletna literatura pa tudi televizijske oddaje, ki še niso poniknile v počitniških terminih predvajanja, veliko svojega časa posvečajo temu, kje in s kom so na počitnicah naši slavni sodržavljani, ter seveda temu, kje bodo unovčili svoje državne bone, ki sta jim jih milostno podelila državni vrh in šopek njegovih strokovnih svetovalcev. Čeprav se zdi, da je Slovenija preplavljena z vavčer turisti, podatki finančne uprave kažejo, da je papirje radosti in veselja za zdaj unovčilo zgolj štiri odstotke upravičencev. Pravi naval poletnih potepuhov na turistične prenočitvene kapacitete torej šele prihaja, kajti malo je verjetno, da bi ob vsakodnevnem preštevanju virusno pozitivnih osebkov in grozovitih napovedih, kaj vse naš šele čaka, kdo sploh pomislil, da bi svojega petdeset- ali dvestoevrskega aduta iz rokava povlekel tam nekje v pozni jeseni ali bog ne daj celo pozimi.

Kopalke Špele Grošelj so komaj zadrževale kipeče obline

Je pa zanimivo, da naših slavnih in superslavnih rojakov na fotografijah še ne videvamo pohajkovati in se nastavljati fotografskim samosprožilcem po slovenskih turističnih biserih, ampak praktično vsi dotično prakso opravljajo na Hrvaškem. In to na način, da lahko marsikoga zadane kap, vsaj sodeč po pisanju spletnega portala govori.se. »V belih enodelnih kopalkah je bila videti ne samo sanjsko, njena lepota je bila videti nezemeljska, njene kipeče obline pa so bile videti tako zelo bujne, da so kopalke komaj zadržale vse na svojem mestu,« je povzetek nastopa po novem samske Špele Grošelj, ki je pozirala nekje v Dalmaciji, na jahti osmega najbogatejšega Slovenca, kriptomilijonarja Damiana Merlaka. Na portalu siol.net so prišli celo do podatka, da najem dotičnega plovilca stane več kot šest tisoč evrov na dan.

Kipeče obline so zaposlovale tudi avtorje revije Suzy, saj so ugotovili, da je cvetober slovenskih zvezdnic v času koronakarntene pridelal kakšen kilogram viška, a se s tem, da ne bi pogumno smuknile v kopalke, ne obremenjujejo. Nika Zorjan je na primer povedala, da se nikoli ne bo odpovedala pici in čokoladi, ker je življenje prekratko, da bi bila prikrajšana za takšne užitke. A vseeno telovadi. In to z namenom. »Delam vaje in se trudim, da bi bila moja zadnjica še večja, saj je to res seksi. Če sem iskrena, še sama rada pogledam za žensko, ki ima obline,« se je pohvalila in seveda objektivu nastavila svojo vedno večjo zadnjo plat. Še ena dama kipečih oblin se je predstavila javnosti v reviji Suzy. Katja Ajser - Kataya, ki je prostodušno priznala, da ima celulit in da njen trebuh ni popoln. »Družba, v kateri živimo, nas je seksualizirala do te mere, da se ceni samo mlado in čvrsto telo. Naj se ceni zdravje! Ostalo res ni pomembno,« je kritično dahnila.