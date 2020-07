Vidnejši uporabniki družbene platforme twitter so se v znak protesta odločili za dvodnevni bojkot družbenega omrežja, saj se je podjetje po njihovem prepričanju prepočasi odzvalo na sporne petkove objave raperja Richarda Kylea Cowieja, bolj znanega po umetniškem imenu Wiley. »Kmetavzarji so kukluksklanovci, Judje pa zakon«, »Zanimajo me temnopolti ljudje, ne pa Hitler«, je med drugim zapisal raper in producent, pri čemer je judovsko skupnost primerjal s kukluksklanom in širil nekatere judovske teorije zarote. »Judov ne zanima, kaj vse so pretrpeli temnopolti, z nami želijo samo zaslužiti. To se dogaja iz generacije v generacijo,« se je še glasil eden izmed tvitov. Twitter je sicer šele po dveh dneh v celoti izbrisal desetine spornih objav in glasbeniku zaradi sovražnega govora najprej naložil 12-urno, kasneje pa enotedensko prepoved objavljanja.

Tvite zaradi sovražnega govora že preiskuje londonska policija, objavo pa je medtem obsodil tudi tamkajšnji župan Sadiq Khan. Notranja ministrica Priti Patel je objave označila za »gnusne« ter od Twitterja in Instagrama zahteva pojasnila, odzvali pa so se tudi v kabinetu premierja Borisa Johnsona, v čigar imenu je predstavnik dejal, da morajo podjetja družbenih omrežij izboljšati svoje odzivanje na tovrstne zapise. »Sporne objave na twitterju in instagramu ne bi smele ostati vidne tako dolgo, podjetja družbenih omrežij morajo biti bolj odločna in hitrejša pri ukrepanju.« Potem ko so nekateri tviti na spletu obstali celo 48 ur, se številni uporabniki sprašujejo še, zakaj je prepoved, ki je bila izrečena, le začasna in ne trajna. Wiley ima sicer na instagramu in twitterju skupno 940.000 sledilcev.

Protest se je pričel včeraj ob osmi uri zjutraj in bo trajal do srede, medtem pa so se pozivom med drugimi že priključili Londonska Kraljeva opera, pop skupina McFly, športni komentator Gary Lineker ter številni britanski politiki, igralci, aktivisti in drugi uporabniki, ki so svojo podporo bojkotu naznanili s ključnikoma #NoSafeSpaceForJewHate in #48HoursSilence. Po nekaterih ocenah je svojo obsodbo objav na ta način izrazilo 50.000 uporabnikov. »Vsakršne žalitve in nadlegovanje močno obsojamo, saj nimajo mesta na naši platformi. Lastna pravila uveljavljamo striktno, nepristransko in po tehtni presoji ter v primeru kršitev ukrepamo skladno z njimi,« pa so svoja stališča ponovili pri Twitterju.

Enainštiridesetletni raper je sicer eden najvidnejših glasov londonskega žanra grime. Wiley je tudi član reda britanskega imperija (MBE), v luči dogodkov pa se že vrstijo pozivi k odvzemu naziva, poroča BBC.