Trump že nekaj tednov tvita proti voditelju oddaje televizije MSNBC, s katerim sta sodelovala pred volitvami leta 2016. Scarborough je zdaj eden najostrejših Trumpovih kritikov.

Trump je zaradi kritik odziva na pandemijo novega koronavirusa začel pogrevati teorijo zarote, da je imel Scarborough ljubezensko razmerje z nekdanjo uslužbenko v njegovi pisarni Lori Kaye Klausutis in namiguje, da je bil vpleten v njeno smrt.

"Kdaj bodo spet odprli primer o psihopatskem Joeju Scarboroughu na Floridi? Ali mu je uspelo pobegniti z umorom? Nekateri tako mislijo. Zakaj je zapustil kongres tiho in hitro? Ali to ni očitno? Kaj se dogaja? Popoln kreten!", je med drugim tvital Trump, nazadnje danes zjutraj.

Mrliški oglednik je po preiskavi ugotovil, da je Klausutisova umrla zaradi udarca v glavo, potem ko je zaradi srčne okvare izgubila zavest v pisarni na Floridi in pri tem udarila z glavo ob rob mize. Scarborough je bil takrat v Washingtonu.

Preiskava ni ugotovila ničesar sumljivega, kar pa levih medijev in komentatorjev ni ustavilo pred ustvarjanjem teorije zarote, da je šlo za umor. Scarborough je bil svojčas eden glavni pobudnikov ustavne obtožbe demokratskega predsednika Billa Clintona in levica se mu je hotela maščevati.

Leva ofenziva je ob pomanjkanju dokazov z leti potihnila in družina pokojne je našla nekaj miru, do Trumpovega tvitanja. Starša pokojne nista hotela opozarjati nase, saj se zavedata, da ju poleg podoživljanja bolečine po izgubi hčerke čakajo še izlivi sovraštva popolnih neznancev.

Vdovec Timothy Klausutis se je le opogumil in je glavnemu izvršnemu direktorju Twitterja Jacku Dorseyju napisal prošnjo za izbris Trumpovih tvitov o njegovi ženi. "Njena smrt je bil najbolj boleč trenutek mojega življenja in se počutim dolžnega, da zaščitim spomin nanjo pred nenehno ofenzivo laži, polresnic, natolcevanj in teorij zarote," je sporočil.

Dorseyju je napisal, da je Trump eden od tistih, ki omalovažujejo spomin na ženo. Poleg tega meni, da Trumpovi tviti kršijo pravila uporabe Twitterja. "Navadnega uporabnika, na primer mene, bi že zdavnaj izključili," je zapisal.

"Globoko obžalujemo bolečino, ki jo družini povzročajo te objave in pozornost, ki jo vzbujajo. Delamo na tem, da razširimo obstoječe varovalke in politike za učinkovitejše odzivanje na podobne zadeve in upamo, da bomo imeli v kratkem potrebne spremembe," je na pismo odgovoril Twitter.